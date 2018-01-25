T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (3)

TÜRK VE SURİYE BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi

25 Ocak 2018 17:12

TÜRK VE SURİYE BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR
Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Hacı Cümbüş Camii\'ne getirildi. Türk ve Suriyeli yakınlar, birbirinin cenazesi için dua etti. İki aileyi de Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ve Kilisliler yalnız bırakmadı. Törende, üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak\'ın cenazesine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir\'in cenazeleri, şehir mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRK VE SURİYE BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR Suriye AfrinPKKYPGMuzaffer AydemirTarık TabbakKilis Devlet HastanesiHacı Cümbüş CamiiTürkSuriyeliValisi Mehmet Tekinarslan Belediye Başkanı Hasan KaraKilislilerTörendeTabbak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24