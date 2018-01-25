'Zeytin Dalı Harekatı' 6'ncı gününde; sınırdan top sesleri geliyor (3)

TÜRK VE SURİYE BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Hacı Cümbüş Camii\'ne getirildi. Türk ve Suriyeli yakınlar, birbirinin cenazesi için dua etti. İki aileyi de Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ve Kilisliler yalnız bırakmadı. Törende, üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak\'ın cenazesine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir\'in cenazeleri, şehir mezarlığında toprağa verildi.



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