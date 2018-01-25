Zeytin Dalı Harekatı 6'ncı gününde; Sınırdan top sesleri geliyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mücahit YOLCU- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK- Erhan TEKTEN- Hasan DÖNMEZ/HATAY, KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\', 6\'ncı gününe girdi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri yoğun yağmur ve sise rağmen zorlu coğrafyada Afrin\'e doğru ilerlerken, gece boyunda top sesleri duyuldu. Kilis\'te teröristlerin ateşlediği roketin isabet ettiği Çalık Camii\'ndeki hasarın boyutu da gündüz ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin cumartesi günü saat 17.00\'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bugüne kadar 287 terörist etkisiz hale getirilirken 3 asker de şehit düştü. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK\'lıların Hatay ve Kilis\'e attığı roketlerle ise Reyhanlı\'da 1 Suriyeli, Kırıkhan\'da EnerjiSa çalışanı Şahin Elitaş yaşamını yitirirken dün akşam saatlerinde Kilis\'te tarihi Çalık Camii ile bir eve isabet eden roketli saldırıda ise 3 çocuk babası Muzaffer Aydemir ile Suriyeli 3 çocuk babası Tarık Tabak yaşamını kaybetti.

Gece boyunca ise TSK\'nın Suriye\'ye geçiş yaptığı Kilis ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde top atışları duyuldu. Askerler ile ÖSO birliklerinin yoğun yağış ve sise rağmen Afrin\'e ilerleyişi sürüyor, Türkiye sınırı ile Afrin arasındaki birçok köyün ise kontrolü sağlandı.

ROKET DÜŞEN CAMİDE BÜYÜK HASAR

Kilis\'te dün teröristlerin ateşleyip isabet ettiği kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Camii\'ndeki hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabak\'ın yaşamını yitirdiği saldırıda roketin isabet ettiği kubbenin büyük bölümü yıkıldı. \'Çalık Hacı Ali\' lakaplı, Hacı Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında Aşıt Mahallesinde inşa ettirilen 3 kapılı girişi bulunan 336 yıllık cami içi de kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki evlerde de hasar oluştu. Duvarları da yıkılan camide olası bir yıkıma karşı polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Camide kısa süre içerisinde temizlik ve onarım çalışmaları başlatılacağı belirtildi.

\'KEŞKE BEN DE ŞEHİT OLSAM\'

Saldırıda namaz kılarken ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir\'in geçen salı günü esnaf ziyareti sırasında Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'ya \"Allah kazadan beladan korusun. Allah devletimizi milletimizi korusun. Benim zamanımda Kore vardı. Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam\" dediği ortaya çıktı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medya hesabından Aydemir\'in de bunduğu esnaf grubuyla çekilen fotoğrafı paylaşıp şöyle yazdı:

\"Dün gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretimizde merhum Muzaffer Aydemir ağabeyimiz ile görüşmüştük. Kendisi \'keşke beni de askere alsalar ben de şehit olsam\' diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği şehitlik mertebesine erişti. Merhum terzi Muzaffer ağabeyimize Allah rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.\"

\'VATAN SAĞOLSUN\'

Yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir\'in kızı Gülendam Sağıroğlu, \"Babam kimseye nasip olmayacak mertebeye ulaştı. Allah herkese bu mertebeyi nasip etsin. Vatan sağ olsun. Onun istediği şehitlikti. \'Beni askere gönderin şehit olacağım\' diyordu\" dedi.

Muzaffer Aydemir\'in gelini Azize Aydemir ise \"Acımız büyük şoktayız ancak vatan sağ olsun. Şehit oldu, kime nasip olur böyle ölüm. Namaz kıldığı sırada, secdedeyken şehit oldu\" diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Suriyeli Tarık Tabak\'ın kardeşi Muhammed Tabak da, ağabeyinin 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldiğini anlattı.

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bu arada camiye düşen roketle yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, 100 metre mesafedeki Yahya Said\'in evine isabet eden roketle yaralanan 5 kişi ise taburcu edildi.



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