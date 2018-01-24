Zeytin Dalı Harekatı 5'inci gününde; Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi (3)

MEHMETÇİK\'E 8 KURBAN

Hatay\'ın Hassa ilçesine bağlık Bintaş köyündeki vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti. Köy okulunun bahçesine getirilen kurbanlar burada dualar ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'En büyük asker bizim asker\' sloganlarıyla kesildi. Ayrıca köy çocukları ellerine aldıkları zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla, Türk askerine destek verdi. Kesilen kurbanların etleri, daha sonra Mehmetçiğe gönderildi.

HDP NİĞDE İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, kentte bulunan HDP binasında arama yaptı. Sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası yaptığı gerekçesiyle İl Başkanı Göksel Rıza Özkan gözaltına alındı. Özkan\'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu devam ediyor.



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