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BBC Türkçe

Zeytin Dalı Harekâtı 5'inci gününde

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, 5'inci gününe girdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, harekât kapsamında Şeyh Horoz bölgesinde çıkan çatışmalarda "8 terörist etkisiz hale getirildi".

29 Nisan 2018 20:30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, 5'inci gününde. Anadolu Ajansı (AA), Şeyh Horoz bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla sızmaya çalıştığı belirtilen "PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın son yaptığı açıklamada da, harekât kapsamında "şu ana dek en az 260 teröristin öldürüldüğü" duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca Çarşamba günü Ömer Uşağı Kuzeyi bölgesinde girilen çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtilmişti.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 3 asker (Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı) yaşamını yitirdi.

Afrin bölgesindeki askeri hareketlilik sürerken, hükümet cephesinden diplomatik süreçlere ilişkin açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Suriye konusunda Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Afrin harekâtının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın bugün telefonda görüşeceğini söyledi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterildiği gözaltılar sürüyor.

AA'nın haberine göre, Afrin harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla "PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle", şu ana dek gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.

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