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Yaşam

Zeytin büyüklüğünde karpuz!

Güney Amerika’da keşfedilen yabani minik karpuzlar manav reyonlarının yeni gözdeleri oldu.

14 Mayıs 2009 03:00

Alman gıda üreticileri tarafından Güney Amerika’da keşfedilen Pepquino adındaki yabani minik karpuzlar, Hollanda'da seralarda yetiştirilebilir hale gelince manav reyonlarının yeni gözdeleri oldular.

Kilogramı yaklaşık 40 sterline (yaklaşık 100 TL) satışa çıkarılan bu minik karpuzlar, deneme amaçlı 250'şer gramlık parçalar halinde meraklıların tadımına sunuldu ve büyük ilgi gördü.

İlk bakışta genleriyle oynanmış gibi duran 3 santimetre boyundaki Pepquinolar, salatalığı andıran ferah tatlarıyla tamamen doğal olarak yetiştiriliyor.

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