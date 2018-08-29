Zeytin arazisini dolu vurdu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinin bazı mahallerinde etkili olan dolu, zeytinlerde zarara yol açtı. Bazı bölgelerde zarar oranı, yüzde 100\'e ulaşırken, zeytin üreticisi, yetkililerden yardım istedi. Doludan 4 bin dönümlük zeytin arazisi etkilendi.

Manisa\'da dün akşam etkili olan dolu, Saruhanlı ve Akhisar\'da zeytincilikle uğraşan çiftçileri mağdur etti. Dolu nedeniyle zeytinlerde büyük zarar oluştu. Saruhanlı ilçesinde etkili olan dolu sadece zeytincilikle uğraşan Şatırlar ve Aydınlar mahallelerini vurdu. Yaklaşık 30 dakika süren dolu, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, zeytinler yere döküldü. Bazı bölgelerde zarar oranı, yüzde 100\'e ulaşırken, doludan 4 bin dönümlük zeytin arazisi etkilendi. Üreticiler, normalde 100 kilo zeytin elde ettikleri ağaçta sadece 2- 3 kiloluk zeytin kaldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, zarar gören zeytin üreticilerini ziyaret etti. Zeytin ağaçlarındaki zarara değinen Okur, \"Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla beraber konunun incelemesini yaptık. Muhtar ve köy heyetinden arkadaşlarımızla beraber zeytin bahçelerine geldik. Durum gerçekten çok kötü. Buradaki çiftçimizin en büyük geçim kaynağı zeytin. Çok büyük kayıplar var. Bahçelerde yüzde 100\'e varan zarar meydana gelmiş\" dedi.

Ağaçları ile ürünleri zarar gören çiftçilerin devlet, banka ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi için çağrı yapan Okur, \"Tek geçim kaynakları bu olduğu için mağdur üreticiler önümüzdeki yıl boyunca ne yapacaklarını bilmiyorlar. 1 yıllık emekleri yok oldu. Bu yüzden devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Dolunun taze filizleri kırması nedeniyle ilerleyen yıllarda verimin de etkileneceğini kaydeden Aydoğan Okur, zararın 2- 3 yıl boyunca etkilerinin süreceğini dile getirdi.

Zeytin üreticisi Şaban Kazak da ağaçlarda yüzde 100\'e yakın zarar olduğunu belirterek, \"Köylü olarak mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Köyde herkes zeytincilik yapıyor. Başka gelir kaynağımız yok. Normal bir ağacın verimi yıllık 100 kilo civarındaydı. Ama dolu vurduğu için yüzde 98\'si şu anda gitmiş durumda. Köyümüzden yılda 300- 400 ton zeytin topluyorduk. Bu sene ancak 3- 4 ton zeytin çıkar. Yani kendi kullanacağımız zeytinyağını bile parayla alacağız\" dedi.

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