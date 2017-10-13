Zeytin ağaçları burs olacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Buca Belediyesi’nin \'Eğitime Zeytin Dalı\' projesinde fidan dikimleri hızla devam ediyor. Belediyenin atıl durumdaki 175 bin metrekarelik tarım arazilerinde devam eden dikimlerin 106 bin metrekarelik bölümü tamamlanarak, Buca’nın bereketli topraklarıyla buluşturuldu. Fidanların gelişip ürün verir hale gelmesiyle birlikte elde edilmesi planlanan 1 milyon liralık gelir üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.

Eğitime kaynak yaratıp, her yıl 600 üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla belediye mülkiyetinde atıl durumda bulunan 175 bin metrekare tarım arazisinde 17 bin 500 zeytin ağacı dikme çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, 106 bin metrekarelik arazide çalışmalarını tamamladı, geri kalan arazilerde de çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Eğitime kaynak oluşturmanın yanında yeşil doğanın sürdürülmesi ve köylüye de destek sağlayacak proje kapsamında dikimi tamamlanan fidanlar gelişimlerini tamamlayınca 3 bin 500’ü modern tarım teknikleri gereği seyreltme yöntemiyle sökülecek. Sökülen bu ağaçlar ise bölgedeki köylülere ücretsiz dağıtılacak. 175 bin metrekare alanda kalacak 14 bin ağaçtan yapılan hasattan her yıl elde edilecek 1 milyon liralık gelir ise protokol imzalanacak bir vakıf kanalıyla yaklaşık 600 üniversite öğrencisine burs olarak dağıtılacak. Buca Belediye Başkanı CHP\'li Levent Piriştina, “Zeytin bir ülkenin geleceğidir. Zeytinle geleceğe, yarınlara sahip çıkıyoruz. Barışın, umudun, adaletin, bilgeliğin ve bereketin simgesidir zeytin. Gençliğin ve ölümsüzlüğün habercisidir. Biz Buca’nın topraklarını zeytinle bereketlendirip, 2 yıl içinde ürünlerinden elde etmeyi planladığımız yaklaşık 1 milyon lira ile de üniversitede eğitim gören 600 gencimize burs desteği sağlayacağız. Bu çalışmayı, bu bursun kaynağını kökleri en sağlam ağaca zeytin ağacına dayandırdık. Zeytin verdikçe, doğa var oldukça her bir zeytin tanesi bir öğrenciyi okutmaya yarayacak. En kıymetli yatırımımız budur\" dedi.



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