Zeytin ağacından 150 metrelik uçuruma düşüp öldü

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde, yabani zeytinleri toplamak için çıktığı ağaçtan uçurumdaki kayalıklara düşen Ramazan Bozdoğan (57) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Alanlı Mahallesi\'nin kırsalında meydana geldi. Ramazan Bozdoğan, yabani zeytinleri toplamak için evinden 2 kilometre uzaklıktaki Dereyeri mevkiine gitti. Ağaca çıkıp zeytin toplayan Bozdoğan, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Bozdoğan\'ın cesedi, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda çıkarılarak Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.