Zeytin ağacında asılı bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim E.\'nin (64), zeytin ağacında asılı cesedi bulundu.

Kadınlardenizi Mahallesi\'ndeki Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yanında bulunan zeytin ağacına asılı bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimliğinin İbrahim E. olduğu belirlenen kişinin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim E.\'nin, uzun yıllar Dubai\'de çalıştığı, emekli olunca, 2 yıl önce Kuşadası\'na yerleştiği belirtildi. İntihar ettiği üzerinde durulan İbrahim E.\'nin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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