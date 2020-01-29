Zeyrek: Yaşar Büyükanıt ve Hilmi Özkök, Genelkurmay Başkanı olması beklenen Taşkesen Paşa’nın “Fethullahçı örgütlenme var” tespitini hiçe saymış

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dönemin Kara Kuvvetler Komutanı Yaşar Büyükanıt ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün, Hulusi Akar selefi olması beklenen Reha Taşkesen’nin “Burada Fethullahçı örgütlenme var, ihbarlar onların işi” tespitinin hiçe sayıldığını ve Taşkesen’in ihbar mektupları dikkate alınarak istifaya zorlandığını yazdı.

Köşe Komşusu Aytunç Erkin’in “Dayının Casusları” kitabına atıfta bulunan Zeyrek, “Taşkesen Paşa göreve başladığında ilk aldığı istihbarat okuldaki FETÖ örgütlenmesine dair olmuş. Kendisini ziyaret eden albaylar da ‘Mehmet Dişli, Fethullahçı yapılanmanın içindeki önemli bir isim, dikkat edin’ bilgisini vermiş. Aytunç, Taşkesen Paşa'nın o tarihten sonra Dişli'ye adeta mobing uygulamaya başladığını, bu baskı karşısında sıkışan Dişli'nin kendisini ABD'ye tayin ettirdiğini de anımsatmış.” İfadesini kullandı.

Zeyrek, “Harp Okulu'ndaki yapılanmaya çomak sokan Taşkesen Paşa hedef haline gelmiş. Telefonları dinlenmiş. Selefi Hulusi Akar gibi gelecekte Genelkurmay Başkanı olması beklenirken, KHO'ndaki uygulamalarıyla ilgili ihbar mektupları ile özel yaşamı bahane edilerek istifaya zorlanmış.” düşüncelerini dile getirdi.

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