Zeyrek: Mansur Yavaş ve Alper Taşdelen ikna edememiş, Ankara Sanat Tiyatrosu binasının sahibi otel yapmak istediğinden geri adım atmıyormuş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Ankara Sanat Tiyatrosu için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bina sahibini ikna edemediklerini yazdı.

Zeyrek yazısında, "Önceki gün Sözcü'deki köşemde 'Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara'dır, sahip çıkın' başlıklı bir yazı yazmış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e 'gerekirse alın o binayı sahibine verin' çağrısı yapmıştım. İki başkanla da görüştüm. Sorunu çözmek için seferber olmuşlar. AST'a her türlü desteği vereceklerini açıklamışlar. Kendilerine bir Ankaralı olarak teşekkür ediyorum. Ancak iki başkanın binanın sahibini bir türlü ikna edemediklerini de öğrendim. Bina Asrın Kürk Deri şirketinin sahibine aitmiş. O da otel yapmak istediğinden, geri adım atmıyormuş." bilgisini paylaştı.

Zeyrek bina sahibine tavsiyede bulunarak, "Güzel bir mimari çözüm bulabilir, AST'ı yapacağı otel binasında muhafaza edebilir. Bu o otele prestij de katar, hareketlilik de getirir. Aksini yapar ve çağrılara kulak tıkarsa, '58 yıllık tiyatroyu ve milyonlarca insanın anılarını tarihe gömen kişi' ilan edilir ve oteli de bitmeyen boykotlardan başını alamaz. Benden söylemesi!" ifadesini kullandı.