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Medya

Zeyrek: Babacan haberlerinin görmezden gelinmesi, şimdilik iktidarı mutlu edebilir ama “Bunlar ne zaman bu kadar büyüdü” sorusunu sormak zorunda kalabilirler

16 Kasım 2020 09:26

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Bu arada yine medyanın ilgisizliği yüzünden pek göremediğimiz bir manzarayı da aktarmak isterim. Babacan ve DEVA Partisi, Anadolu'da hayli fazla ilgili görüyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Gerek sokakta, gerek esnaf ziyaretinde, gittiği yerlerde korona önlemleri ve hükümet baskısı gibi bütün olumsuzluklara rağmen, Babacan'ın yanında görünmekten çekinmeyen ciddi kalabalıklar toplanıyor. Babacan haberlerinin görmezden gelinmesi, şimdilik iktidarı mutlu edebilir ama yakın gelecekte 'Bunlar ne zaman bu kadar büyüdü' sorusunu sormak zorunda kalabilirler. Doğru bilgi ve özgür basın iktidara da lazım. Benden söylemesi!" görüşünü savundu. 

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