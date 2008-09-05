'Zeynep'in Sekiz Günü' ödülle döndü

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen festivale Türkiye'yi temsilen katılan "Zeynep'in Sekiz Günü" adlı filmin yönetmen ve senaristliğini üstlenen Cemal Şan, "Artistik Başarı Ödülü" nün sahibi oldu.



Doğan, festivalin final gününde ödülü aldıklarını, festivale "ödül beklentisiyle" katılmadıklarını;

ancak yapımın kazandığı başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Filmin daha önce Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarıştığını, ayrıca Ankara Uluslararası Film Festivali'nde de yapımın Fadik Sevin Atasoy'a "En İyi Kadın Oyuncu" dalında ödül getirdiğini anımsatan Doğan, festivale katılım sırasında filmin transferiyle ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı kaydetti.



Doğan, "Gümrükle ilgili bazı sıkıntılar oldu. Bu prosedür nedeniyle az kalsın filmi gönderemiyorduk. Son anda yetişti ve ödülü de aldı" dedi. Bu sorunlar sebebiyle kendilerinden herhangi bir temsilcinin festivale gidemediğini, yönetmen Şan'ın da o sırada çekimlerinin devam ettiğini anlatan Doğan, "Oyuncularımız gidecekti. Ancak bu durum nedeniyle kimseyi gönderemedik. Bizim yerimize ödülü Sayın Başkonsolosumuz Bilgin Atala teslim aldı" diye

konuştu.



Filmin ilgi gördüğü ve beğenildiği, ayrıca "yeni bir tarzı temsil ettiği" yönünde kendilerine çok sayıda elektronik postanın ulaştığını ifade eden Doğan, başka festivallere de başvuruda bulunduklarını ve yanıt beklediklerini belirtti.



Filmin üçlemenin ilk ayağı olduğunu, "Ali'nin Sekiz Günü" ve "Dilber'in Sekiz Günü" adlı ikinci ve üçüncü halkaların da çekildiğini aktaran Tekin Doğan, bu filmlerin de Kasım ve Aralık aylarında vizyona girmesiyle birlikte üçlemenin tamamlanacağını sözlerine ekledi.