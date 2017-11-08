Zeynep'in hayatını bir haber değiştirdi

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ, (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve 2015 yılında lösemi hastası olduğu için ilik nakli yapılması gereken 8 yaşındaki Zeynep Kaçar\'ın hayatını, DHA\'nın haberinin ardından verilen destek değiştirdi. Daha önce hasta olduğu için arkadaşları gibi koşup oynamayan Zeynep, Antalya\'da yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu. Eğitimine devam eden ve şimdi 3\'üncü sınıfa giden Zeynep Kaçar ve artık arkadaşları ile koşup oyun oynayabiliyor.

Ergani\'de yaşayan Safinaz- Metin Kaçar çiftinin kızları Zeynep\'e ilkokul birinci sınıftayken lösemi teşhisi konuldu. Zeynep, uygun ilik bulunmasına rağmen ailenin masrafları karşılayamaması nedeniyle tedavi olamadı, okula düzenli gidemedi. Öğretmeni Arzu Zengin, Zeynep\'in durumunu sosyal medyada paylaşması ve olayın DHA tarafından yazılı ve görsel basına taşınması üzerine aileye destek çığ gibi büyüdü. Ailenin bankada açtığı ve Ergani Kaymakamlığı\'nın da internet sitesinde duyurduğu hesaba 2 gün içerisinde Zeynep için 98 bin lira yatırıldı, aileye yardım için Diyarbakır, Antalya Büyükşehir belediyeleri ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de destek oldu.

Aileye verilen destekler ile Zeynep\'in ameliyatı 2015 yılının Mayıs ayında Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılarak kendisine Almanya\'da bulunan ilik nakledildi. Nakil işleminden sonra uzun süre Antalya\'dan kalan Kaçar Ailesi daha sonra Ergani ilçesine döndü.

Gerçekleştirilen ilik nakli sayesinde yeniden sağlığına kavuşan ve arkadaşları ile koşup oyunlar oynayan Zeynep Kaçar, eğitimine şimdi Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu 3\'üncü sınıfta devam ediyor. Nakilden önce hasta olduğu için okula düzenli gedemeyen ve arkadaşları ile oynayamayan Zeynep, şimdi hem okuluna devam edip hem arkadaşları ile oyunlar oynarken, kenhdisini yeniden hayata bağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Baba Metin Kaçar, kızı Zeynep\'in ilik nakli olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak eğitimine devam ettiğini belirtirek, \"Zeynep\'i 4-5 ayda bir kontrole götürüyorum. Kızımın eğitimi için eski işim olan inşaatlarda çalışıyorum, kızımın sağlığı benim için her şeyden önemlidir\" dedi.



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