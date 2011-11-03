Zeynep'i yanlışlıkla boğmuş



T24- Bursa’da iki yıl önce bankacı sevgilisi 26 yaşındaki Zeynep Silku’yu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki Yurdakan Buğra Orki’nin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmalarda sözlü olarak ifade vermeyen Orki’ye, ’Kasten adam öldürmek’ suçundan ömürboyu hapis cezası verdi. Sanığın iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 25 yıla indirdi.









Bursa’da 2009 yılı Nisan ayında, bir bankada çalışan Zeynep Silku, sevgilisi Yurdakan Buğa Orki’in kaldığı Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’ndeki evinde, boğularak öldürülmüş halde bulundu. Silku’yu öldürdüğü şüphesiyle aranan sevgilisi Orki, gece kentin en işlek caddelerinden olan Altıparmak Caddesi’nde ablasıyla cep telefonuyla konuşurken yakalandı.





Gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Yurdakan Buğra Orki, polis ve hakime verdiği ifadede, "Zeynep ile evlenmeyi düşünüyorduk. Hatta söz yüzüğümüzü dahi takmıştık. Anlaşmazlık yüzünden ayrılmaya karar verdik. O gün son kez birlikte olmak için yalnız kaldığım evime gittik. Gece burada kaldık. Sabah kalktığında Zeynep’ten o gün işe gitmemesini birlikte olmamızı istedim. Kabul etmedi. Israr edince bağırmaya başladı. Komşuların duymaması için ağzını kapatmak istedim ama öldü. Korkudan cesedi bırakıp kaçtım. O benim aşkımdı. Kendisini öldürmeyi hiç düşünmedim" dedi.





Mahkemede hep sustu





Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamalarda hiç konuşmayan ve savunmasını poliste verdiği ifadenin benzeri şeklinde yazılı olarak veren Yurdakan Buğra Orki’nin yargılaması tamamlandı.





Cumhuriyet savcısının mütalaasında, Zeynep Silku’nun ağzı ve burnu kapatıldıktan sonra göğsüne bastırılarak öldürüldüğünü hatırlatıp, sanığın ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istediği davanın son duruşmasında söz alan tutuklu sanık Buğra Orki’nin Avukatı Günal Şahin, savunmasında, "Müvekkilimin durumu çok özel. Bunu yapacağım bir benzetme ile anlatmak istiyorum. Bir kişinin, eylem amaçlı olarak her hangi bir yere ses bombası attığını düşünün. Patlayan bu bomba nedeniyle yoldan geçmekte olan bir sürücü, yayaya çarparak öldürdüğünü var sayalım. Sürücüyü bu olay nedeniyle ’Kasten öldürmek’ suçundan yargılayamayız. Müvekkilimin durumu da buna benzer. O sevgilisini kesinlikle öldürmek istemedi. Ama istemeyerek ölümüne neden oldu. Olayın bu şekilde değerlendirilmesini istiyorum" dedi.





Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdakan Buğra Orki’ye önce kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı, sanığın duruşmadaki iyi hali ve sabıkasız oluşunu dikkate alan 25 yıla indirdi.