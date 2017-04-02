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Yaşam

Zeynep'i doğum gününde öldüren uzman çavuşa 7 ayda tahliye

Uzman çavuş Erdi Karakaş, tahliye edildi

02 Nisan 2017 01:26

Silahından çıkan mermiyle, 6 yaşındaki Zeynep Korkmaz'ın doğum gününde ölümüne sebep olan uzman çavuş Erdi Karakaş tahliye edildi. Karakaş, 7 ay cezaevinde kaldı.

Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, Gaziantep’te geçen Ağustos ayında 6 yaşındaki Zeynep Korkmaz’ı vuran uzman çavuş Erdi Karakaş ‘kasten adam öldürmek’ suçundan yargılandığı davadan tahliye edildi.

Gaziantep’in Seyrantepe Mahallesi’nde geçen yıl 31 Ağustos’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, uzman çavuş Erdi Karakaş, yeni kiraladığı eve eşyalarını, asansörle taşımak istedi. Eşyaların asansörde taşınmamasını isteyen apartman yöneticisi Hüseyin Bakar ile kavga eden Karakaş, üzerindeki tabancayı çıkardı. Karakaş’ın tabancasından çıkan kurşun, karşı apartmanın 8’inci katındaki Zeynep Korkmaz’ın başına isabet etti. Başından yaralanan küçük kız tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Karakaş hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan dava açıldı. Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugayda görevli uzman çavuş Erdi Karataş’ın olaydan 7 ay sonra tahliyesine karar verdi.

 

Doğum gününde öldürülmüştü

 

Zeynep öldürüldüğü gece 6’ncı yaşını yeni doldurmuştu. İddiaya göre, Zeynep’in ailesi doğum gününü kutlamak için hazırlık yapıyordu. O sırada binanın balkonunda olan Zeynep uzman çavuşun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Karakaş’ın üzerine zimmetli silahla olay sırasında bilerek, kasten çekip ateşlediği çıkan merminin 8. katta bulunan ve olayla hiçbir alakası olmayan Zeynep’e değdiği ve o sırada Zeynep’in hayatını kaybettiği ifadeleri yer aldı.

 

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