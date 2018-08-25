Zeynep'e uyumlu ilik Almanya'dan gelecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- MANİSA\'da yaşayan ve 8 aydır uyumlu ilik bekleyen lösemi hastası 8 yaşındaki Zeynep Topçu\'ya müjdeli haber Almanya\'dan geldi. 3 ay önce bulunan uygun donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine hayalleri yıkılan Zeynep Topçu, bayram dönüşü gerçekleştirilecek nakille sağlığına kavuşacak.

Manisa\'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ve iki yıldır Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde lösemi tedavisi gören Zeynep Topçu, hastalığın ikinci kez nüksetmesi üzerine ilik nakli için sıraya girdi. Enfeksiyon nedeniyle zor günler yaşayan Zeynep, geçen haziran ayında ilik nakli için uyumlu bulunan donörün bağıştan vazgeçmesi üzerine yıkıldı. Zeynep\'in beklediği güzel haber bu kez Almanya\'dan geldi. Bayram tatili nedeniyle doktorların birkaç gün evde kalmasına izin verdikleri Zeynep, şimdi nakil için gün sayıyor.

BAYRAM GİBİ BAYRAM

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi\'nin (TÜRKÖK) ve Kızılay Kan Merkezi\'nden aldıkları haber üzerine büyük mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdülkadir Topçu, Zeynep\'e uyumlu donörün Almanya\'dan bulunduğunu söyleyerek, \"Güzel haberi bir hafta önce aldık. Almanya\'daki dönorle görüşülmüş ve bağış yapmayı kabul etmiş. İstemi yapıldı, iliğin gelmesini bekliyoruz. TÜRKÖK ve Kızılay vasıtasıyla ilik buraya getirilecek. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, herhangi bir enfeksiyon olmaması durumunda 15 Eylül\'de nakil işlemi gerçekleşecek\" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle Zeynep\'in eve çıkmasına izin verildiğini anlatan baba Topçu, bu kez kendileri için tam bir bayram olduğunu söyledi. Pazartesi hastaneye döneceklerini dile getiren Topçu, \"Haziran ayında bulunan uygun donör bağıştan vazgeçince çok üzüntü yaşamıştık. Ama şimdi böyle bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Dönor kabul etmiş. Beklediğimiz ilik kurye ile gelecek. İki yıldır bu hastalıkla mücadale ediyorduk. Zeynep bu bayram evinde çok mutlu. Sağlığına kavuşunca hepimiz daha mutlu olacağız\" diye konuştu.



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