Zeynep ve Yasemin'in Türkiye'yi gururlandıran başarısı

Selin GÜRSEL- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da yaşayan Zeynep Sude Taşdelen (15) ve Yasemin Kayabay (12), Barselona\'da yarı finali düzenlenen uluslararası bale yarışması \'Youth America Grand Prix\'de Türkiye\'yi temsil etti. Taşdelen, 15- 18 yaş büyükler kategorisinde, klasik bale alanında 89 yarışmacı arasından 1\'inci oldu. Kayabay ise 12- 14 yaş küçükler kategorisinde, 120 yarışmacı arasından hem klasik bale hem de modern dans performansıyla ilk 12\'ye girdi. Türkiye adına ilki başaran kızlar, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası bale yarışması \'Youth America Grand Prix\'nin (YAGP) yarı finali, bu sene 7- 9 Aralık günlerinde İspanya\'nın Barselona kentinde düzenlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı (MSGSÜ) Bale Ana Sanat Dalı öğrencilerinden Yasemin Kayabay ve Zeynep Sude Taşdelen, yarı finalde Türkiye\'yi temsil etti.

Taşdelen, 15- 18 yaş büyükler kategorisinde yarışan 89 kişi arasından klasik bale alanında 1\'inci oldu. Taşdelen, bu başarısıyla hem birçok okuldan burs kazandı hem de Türkiye\'ye ilki yaşattı. Kayabay ise 12- 14 yaş küçükler kategorisinde yarışan 120 kişi arasından hem klasik bale hem de modern dans performansıyla ilk 12\'ye girdi. Kayabay, nisan ayında ABD\'nin New York kentinde düzenlenecek final turunda yarışmaya hak kazandı.

\'DANSIM DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM\'

Baleye 7 yaşında başlayan ve şu an MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı\'nın 10\'uncu sınıfında okuyan Zeynep Sude Taşdelen, elde ettiği başarı dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Taşdelen, \"Yarışmada çok heyecanlıydım. Hem psikolojik hem de fiziksel anlamda çok zorluydu; çünkü Türkiye\'de bir ilki başardım. Bunu tabi ki de hocalarıma ve aileme borçluyum\" diye konuştu.

Sahnedeyken, sadece dansına odaklandığını anlatan Taşdelen, \"Dansım dışında bir şey düşünemedim zaten. İlk 12\'ye girebileceğimi tahmin etmiştim. Kendime güveniyordum; ama 1\'inci olacağımı düşünmemiştim. Bir hayaldi benim için ve gerçek oldu. Çok mutluyum\" dedi.

6 OKULDAN BURS KAZANDI

Başarısıyla 6 okuldan burs kazandığını kaydeden Zeynep Sude Taşdelen, \"New York ve Almanya\'yı düşünüyorum; ama önceliğim Stuttgart\'taki The John Cranko School of Stuttgart Ballet okulu. Gelecek yıl Ekim ayında oraya gitmeyi planlıyorum. Onun için de ayrıca çalışmalar yapıyorum\" diye konuştu.

\'GÖSTERİ BİTTİKTEN SONRA TEKRAR DANS ETMEK İSTİYORSUN\'

\'Tallinn Uluslararası Bale Yarışması\'nda da geçen yıl 3\'üncü olan, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Bölümü 7\'nci sınıf öğrencisi Yasemin Kayabay da başarısının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kayabay, \"Bu sene de en prestijli bale yarışmalarından biri olan YAGP Barselona\'ya gittik. Hem modern dans hem de klasik bale kategorisinde ilk 12\'ye girdim. Ayrıca New York finallerinde de yarışmaya hak kazandım ve Barselona\'daki bir yaz okulundan da burs aldım\" dedi.

Yasemin Kayabay, yarışma sürecini ise şöyle anlattı:

\"Çok önemli jüriler ve yarışmacılar vardı. Ben onlarla yarıştığım için çok mutluyum. Yarışmaya çalıştığımız zamanlarda, hiçbir ödül kazanmasam bile öğretmenimle o disiplinde özel olarak çalışmak bile çok büyük bir deneyimdi. Kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Yarışmaya giderken stres oluyorsun, biraz zorlu bir süreç; ama o sahneye çıktıktan sonra en sonunda çok mutlu oluyorsun. Yani gösteri bittikten sonra tekrar dans etmek istiyorsun. Bütün öğretmenlerime ve okuluma, bana bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederim. Türkiye\'yi böyle bir yarışmada temsil ettiğim için çok mutluyum.\"

\'ÜLKE ADINI ZORLUKLARA RAĞMEN 1\'İNCİLİĞE YAZDIK\'

Türkiye\'ye daha önce bu platformda 1\'incilik kazandıran olmadığını vurgulayan Bale Ana Sanat Dalı araştırma görevlisi Işıl Konya Alataş ise \"Bunu gerçekleştirdiğimiz için okulumuz ve ülkemiz adına çok mutluyuz. Yarışma süreci bayağı yoğun ve koşturmalı geçti; ama çocuklar için çok iyi bir deneyim oldu. Daha önce büyükler kategorisinde yarışmış, en küçük yarışmacı olarak 1\'inciliği kazanmış ve Türkiye\'ye bu gururu yaşatmış kimse yoktu. Türkiye\'nin adını, ilk defa yarışmaya katılma aşamasında yaşadığımız birçok zorluğa rağmen 1\'inciliğe yazdık. Bundan sonrası tüm öğrenciler için çok iyi olacak. Bizler burada çok büyük bir iş yapıyoruz. Gerçekten gönlünü bu işe koymuş çok hocamız var. Haftanın 6, bazen 7 günü ders veriyoruz. Ancak finansal anlamda çok fazla yeterliliğimiz olmadığı için biz hocalar olarak hem maddi hem de manevi anlamda her şeye yetmeye çalışıyoruz. Bu noktada bölüm başkanımız Prof. Dilek Evgin\'in de çocuklarımız için verdiği emek asla göz ardı edilemez\" diye konuştu.

SPONSOR ARIYORLAR

Zeynep Sude Taşdelen\'in şu an sponsor arayışında olduğunu belirten öğretim görevlisi Evelyn Tunçsav ise \"Biz bu yarışmalara karar verdiğimizde süreç, bizim için başlamış oluyor. Zeynep beklediğimizden büyük bir sonuçla gelmiş oldu. Hem dünyadaki en iyi okullardan burs kazandı hem de diğer ülkelerin koçlarından da çok güzel eleştiriler aldı. Bu, bizim için çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte de inşallah önüne çok güzel kapılar açılacak. Burada sadece tek handikabımız, ekonomik sıkıntılar var. Artık yurt dışında okumak maalesef eskisi kadar kolay değil. İnşallah bir sponsor aracılığıyla bunun da üstesinden geleceğiz\" dedi.



