Zeynep Sönmez'den ITF Turnuvası'nda ikincilik

ANTALYA (DHA) - Genç tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya\'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) GD Tennis Cup\'ı ikinci olarak tamamladı.

16 yaşındaki Zeynep Sönmez, Antalya\'da düzenlenen GD Tennis Cup ITF turnuvasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken, üç maç puanı kaçırdığı finalde Ukraynalı rakibi Daria Snigur\'a 3-6, 7-6, 6-3 yenilerek turnuvayı 2\'nci olarak tamamladı.

Berfu Cengiz\'in Mart 2015\'teki finalinden bu yana ITF Turu\'nda şampiyonluk maçına çıkan en genç Türk tenisçi olan Nisan 2002 doğumlu Sönmez, elemelerden gelen Snigur karşısında açılış setini 6-3\'le hanesine yazdırdı.

Profesyonel kariyerinin ilk yarı finalinin ardından ilk finalini oynayan Zeynep, 5-4 öndeyken iki, 6-5 öndeyken bir olmak üzere üç maç puanından faydalanamadığı ikinci seti ise 7-3\'lük tie-break neticesinde Snigur\'a kaptırdı.

2 saat 36 dakika süren mücadelenin final setinde Sönmez\'e 6-3\'le üstünlük kuran Ukraynalı raket, Belek\'teki organizasyonda büyük ödülü kucakladı.

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