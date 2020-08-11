Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu hakkındaki ATK raporu tamamlandı: Akli dengesi yerinde

Zeynep Şenpınar’ın sürekli kendisini şüphelendirecek hareketlerde bulunduğunu söyleyen Kemaloğlu, “Olay günü birlikteydik. 00.00’a kadar ders çalıştık. Sonra Zeynep temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip beni alacağını ve zarar vereceğini düşündüm. Bir ara kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açacağını düşündüğüm için kapıyı kilitledim. Sürekli kalkıp kapıya doğru yöneldiği için korktum. Emin olamadım. Sonrasını hatırlamıyorum. Tek hatırladığım elimde bir bıçak olduğu” dedi.

Ocak ayında yine kafasında kurdukları yüzünden Zeynep Şenpınar’ı darp ettiğini de söyleyen Kemaloğlu, “Zeynep’e karşı kafamda kurduğum şeyler beni aldattığı düşüncesine ilişkindi. Eve geldiğinde yeni bir yerden gelmiş gibi hissediyordum. Boynunda benim yapmadığım morluklar görüyordum. Beni aldatıp aldatmadığını bilmiyorum. Benim üstüme gelmek ve kendimi kötü hissetmem için bu tip hareketleri yaptığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Damla Ürer'in haberine göre Kemaloğlu bu ifadelerinin ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Önceki günlerde dava dosyasına giren rapor Kemaloğlu'nun psikolojisinin bozuk olduğuna dair savunmasını çürüttü. Raporda, yapılan görüşmelerde sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, irade ve şuur ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldırabilecek derecede akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtildi.

Ayrıca raporda sanık Kemaloğlu'nun iyiyi kötüden ve doğruyu yanlıştan ayırt etmesine, kendi menfaatleri doğrultusunda isabetli kararlar alabilmesine ve kararlarını hür iradesiyle bizzat ve tek başına eyleme dönüştürebilmesine mani olacak tıbbi bir nedenin bulunmadığı belirtilerek, “Şahsın suçlarının hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mevcut olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Ağırlaştırılmış müebbet

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

İlk duruşma 8 Ekim'de

Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.