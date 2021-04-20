Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyordu. Bugün yapılan duruşmada Kemaloğlu, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kemaloğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Kadın Hakları Derneği üyeleri ile aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan Kemaloğlu, olayın hastalığı nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, "Yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojim bozulduğu için elim olaya sürüklendim. Başka da söyleyecek sözüm yok" dedi. Mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Dava çıkışında Şenpınar’ın ailesi ve avukatları karara tepki gösterdi.

Zeynep Şenpınar'ın aile avukatı Cumhur Uzun, “Bu duruşmada iddia makamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi iddianamesi ile bunu ortaya koymasına rağmen mütalaada son olarak bütün deliller toplandıktan sonra yapılan değerlendirmede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kanunlarımızın cezalandırmayı ön gördüğü eylemlerin bu dosya içinde gerçekleşmiş olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, tarafımızdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek canavarca hissin nasıl yaşandığı dosya içeriği ve kanıtları ile açıklanmış. 37 bıçak darbesinin hangi gerekçe ile neden ve kime yapılabileceği, bunun eziyet çektirmekten öteye hiçbir anlamının olmadığı da kanıtları ile toparlanmış olmasına rağmen mahkeme heyeti sadece kasten insan öldürme suçunun vücut bulduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Karar bu yönüyle eksik ve yaralayıcı olmuştur” dedi.