Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör ikinci kez hakim karşısında: "Ben öldürdüm, benim de yaşamaya hakkım yok"

Zeynep Şenpınar 'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu 'nun yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. 5 polis memuru ile 1 sağlık çalışanının tanık olarak dinlendiği duruşmada polisler, Kemaloğlu'nun "Ben öldürdüm. Benim de yaşamaya hakkım yok. Bırakın öleyim" dediğini söyledi.

Muğla'da kız arkadaşı 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren boksör 27 yaşındaki Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma ertelendi.

Tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'nun SEGBİS ile katıldığı duruşmada, bölgeye ihbar üzerine giden 5 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanık polisler ifadelerinde şunları belirtti:

"Şüpheli ölüm anonsu ile olay yerine gittik. 112 ekipleri oradaydı. Apartmanın girişinde kan lekeleri vardı. Bodrum katına bizi, ev sahibi yönlendirdi. Kapıyı çaldık ancak içeriden kapı kilitlendi. Daha sonra arka taraftaki camı taşla kırarak, eve girdik. Odada Zeynep yüzüstü hareketsiz yatıyordu. Selim Ahmet Kemaloğlu ise göğsüne bıçak saplanmış halde sırt üstü yatakta yatıyordu. Sanık, göğsüne saplı bıçağı çıkararak, üzerimize yürüdü. Dış kapıyı kapatmaya çalıştı. Ayağımızı kapatamasın diye kapının arasına koyduk. Ardından silahlarımızı çektik. Kemaloğlu, yaralı olduğu için biraz sendeleyince üzerine atladık ve etkisiz hale getirdik. Daha sonra içeri giren 112 ekipleri Zeynep Şenpınar'ın ölü olduğunu söyledi. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı."

Polisler, Selim Ahmet Kemaloğlu'nun "Ben öldürdüm. Benim de yaşamaya hakkım yok. Bırakın öleyim" dediğini de kaydettiler.

Öte yandan duruşma öncesi STK temsilcileri adliye binası önünde protesto gösterisinde bulundu. Protestoya katılan anne Aruz Şenpınar, "Hep kadınlar ölüyor. Kadınlar ölmesin. Tek Zeynep değil, kadınlar ölmesin. Katil ömür boyu cezaevinde kalsın" dedi.