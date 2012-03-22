Zeynep Özbatur Atakan'dan 'Sinema Projelerinde Sunum Teknikleri'

T24 - 'Üç Maymun', 'İklimler', 'Bir Zamanlar Anadolu’da' gibi filmlerin başarılı yapımcısı Zeynep Özbatur Atakan’ın kurduğu YAPIMLAB; sinemaya güç verecek seminerlere ev sahipliği yapıyor.

Zeynep Özbatur Atakan, 23 Mart 2012, Cuma günü 14:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştireceği “Sinema Projelerinde Sunum Teknikleri” semineriyle; projelerini güçlendirmek isteyenlerle deneyimlerini paylaşacak.

Uluslararası alanda “pitching” olarak adlandırılan, sinema projelerinin sunumlarının hazırlanması ile ilgili çalışmaların uygulamalarını içeren atölye; proje sunumunda gerekenler, sunumda öne çıkarılacak öğeler, projeye hakim olmanın şartları, sunumda yaratıcı teknikler gibi başlıkları kapsıyor.

Sinema ile profesyonel olarak ilgilenmeyi hedefleyen herkesin katılımına açık olan “Sinema Projelerinde Sunum Teknikleri” seminerinde, yurtdışında ve yurtiçinde pek çok “pitching” seansına katılan Zeynep Özbatur Atakan; beden dilinin ve süre kullanımının önemi, çok yapılan sunum hataları gibi konularda da deneyimlerini aktaracak.

Sinema projelerinin hayata geçmesi konusunda en önemli ilk adımlardan ve iyi bir projenin “olmazsa olmaz”larından biri olan sağlıklı sunum yapabilmenin koşullarının öğretileceği “Sinema Projelerinde Sunum Teknikleri” semineri; 23 Mart 2012, Cuma günü 14:00-19:00 saatleri arasında YAPIMLAB’de gerçekleştirilecek.

Bilgi için: www.yapimlab.blogspot.com