Zeynep Özal: Babamın mezarının açılması dini açıdan rahatsız ediyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının açılmasına oğlu Efe Özal’ın ardından kızı Zeynep Özal’dan da itiraz geldi. Zeynep Özal, "Babamın zehirlendiği ortaya çıkarsa, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin ayıbı olacak. Netice alınamazsa da mezarında rahatsız edildiği için üzüleceğiz" dedi.

Demirhan Hararlı'nın Hürriyet'teki haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma yürüttüğü 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar verdi, Özal ailesinden karara itiraz geldi. Mezarın açılmasını istemeyen ve savcılığa dilekçe veren Efe Özal’ın ardından kardeşi Zeynep Özal da konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. İş için gittiği Dubai’den kararı öğrenince apar topar dönen Zeynep Özal, mezarın açılmasına tüm ailenin karşı olduğunu söyledi:



Babamı mezarında rahatsız etmeyin



“Bugüne kadar hep babamın zehirlenerek öldürüldüğünü söyledik. Teftiş kurulu da araştırma yaptı. Ölüm şekli, zehirlendiğini gösteriyor. Neden bu kadar zaman geçmesine rağmen gerçekler ortaya çıkarılmadı? Şimdi mezarı açılıyor. Bu, bizim inançlarımıza göre doğru değil. Bizim dinimiz, ‘Ölmüş bir insan rahatsız edilmez’ der. Babam da çok inançlı bir insandı. Mezar açıldığında babamın zehirlendiği ortaya çıkarsa, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin ayıbı olacak. Koskoca bir cumhurbaşkanı bu ülkede öldürülmüş olarak bilinecek. Netice alınamazsa da hem gerçekler ortaya çıkmadığı hem de babam mezarında rahatsız edildiği için üzüleceğiz, üzüntümüz artacak.



Annem ilaçlarla ayakta duruyor



Şu an ailemiz psikolojik bir rahatsızlık içinde. Annem iyi durumda değil, ilaçlarla ayakta duruyor. Ahmet, Efe ve ben, annemin üzülmesine daha çok üzülüyoruz. Annem bu olayı kimin yaptığını öğrenmek istiyor. Çok ciddi şüpheleri var. O dönem babamla ilgili ciddi ihmaller olduğunu söylüyor. Aynı şekilde bizler de bunu kimin, neden yaptığını öğrenmek istiyoruz. Babamın zehirlenme ihtimali yüzde yüz. Bu oranın yüzde 40 olduğunu düşünelim, bu ihtimal bile Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ayıbı olarak tarihe geçecektir. Devlet başka deliller bulmalı ve bu işe nokta koymalı. Efe, konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Söylediklerinin hepsine katılıyorum.”



İnancıma ters



Efe Özal, babası Turgut Özal’ın mezarının açılacak olmasından duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirmişti:

“Vefat etmiş birisinin mezarının açılarak rahatsız edilmesi benim tüm temel ilkelerime ve inancıma ters geliyor. Hiçbirimiz anne babamızın, yakınımızın mezarının açılmasını istemeyiz. Ayrıca burada yapılacak herhangi bir çalışmanın da fayda getireceğine inanmıyorum. Bulunan zehirden kaynaklı da bir yere varılamayacak. Onun ötesinde vicdanen rahatsızlık çekiyorum. Hiç kimse böyle bir şey yaşamak istemez. Bir soruşturma yapılacaksa başka deliller bulunması, insanlarla konuşmalar yapılması lazım.”