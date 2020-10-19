Zeynep Oral Atillâ Dorsay’ın yeni kitabı hakkında yazdı: Hem bellek tazeliyor hem de okuma keyfi veriyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral, "Yaşasın sinema! Yaşasın kitap!" başlıklı yazısında sinema eleştirmeni, T24 yazarı Atillâ Dorsay'ın Remzi Kitabevi yayınlarından çıkan "Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak" isimli kitabını ele alarak "Her daim çağdaş, aydınlık, umut dolu bir bakış... Eleştirel düşünceye açık, sorgulayan, tartışan, yorumlayan bir üslup... Tertemiz, özenli, akıcı bir dil... Sinema sanatının ve eleştirmenliğinin öncü markasıdır o" diye yazdı.

Oral'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Sinema sanatına adanmış, eleştiriye adanmış koca bir ömür onunkisi... Sadece sinema aşkı, sinema tutkusu, sinema bilgisi ve birikimi değil... Aynı zamanda kaydetme, belgeleme, sinema tarihimize not düşme azmi... Birkaç kuşak eleştirmene yol gösterme ustalığı!

Çalışkan, ağır emekçi, tutarlı, istikrarlı, sorumluluk bilincine sahip arkadaşım Atilla Dorsay’dan söz ediyorum. Yeni kitabı 'Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak' (Remzi Kitabevi)... 2010-20 yılları arasındaki genç sinemacılar kuşağının filmlerin yanı sıra nice anıları, çağrışımları, anekdotları da içeren kitabın sayfaları arasında keyifli bir yolculuğa çıkmak, hem bellek tazeliyor hem de okuma keyfi veriyor.

Her daim çağdaş, aydınlık, umut dolu bir bakış... Eleştirel düşünceye açık, sorgulayan, tartışan, yorumlayan bir üslup... Tertemiz, özenli, akıcı bir dil... Sinema sanatının ve eleştirmenliğinin öncü markasıdır o."

TIKLAYIN | Atillâ Dorsay’dan yeni kitap: Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak