Zeynep Mutlu Vakfı Kemer Okulları yıkıldı

Kemerburgaz'da yıkılan okulda okuyan öğrenci ve veliler belediyeye tepki gösterdi



Kemerburgaz'da bulunan her yıl yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Zeynep Mutlu Vakfı Kemer Okulları, eğitim sezonunun başlamasına üç hafta kala İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Üç hafta sonra yeni eğitim yılına başlayacak okula akın eden veli ve öğrenciler, gördükleri manzara karşısında isyan ettiler.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüp'e bağlı 500 kişilik zabıta ekibi sabah saat 05.00 sıralarında jandarmaların eşliğinde Kemerburgaz’daki Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları’nın bulunduğu komplekse geldi. Ellerinde yıkım kararı olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, binaların içinde bulunan eşyaların boşaltılmasını istedi. Eşyalar bir saat içinde okul görevlileri ve zabıta ekipleri tarafından boşaltılarak bir kısmı kapalı spor salonuna bir kısmı okul bahçesine bırakıldı. Bahçeye bırakılan eşyaların arasında öğrencilerin sulu boya resimleri, aldıkları kupalar, Atatürk heykel ve portreleri, akvaryumlar dikkat çekti. Eşyaların çıkarılmasının ardından saat 06.00 sıralarında dozer ekipleriyle yıkım başladı. Yaklaşık iki saat süren yıkım sonrası okul kompleksi deprem bölgesini andırdı. Yıkım haberinin duyulması üzerine okula akın eden öğretmen, veli ve öğrenciler gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Bazı veliler, bu durum karşısında isyan etti.



<br>Okulun bir deprem bölgesini andırdığını belirten veliler, yıkımın isyan ederek “İstanbul’da başka kaçak yapı yok mu? Okula mı sıra geldi? Burası bir eğitim yuvası. Hangi vicdana dayanarak burayı yıktılar? Burası terör kampı mı nasıl burayı yıkıyorsun? Çocuklarımızın suçu günahı ne hepsi mağdur oldu. İki haftalık bir süre kaldı. Bu süre zarfında ne zaman okul bulacağız ne zaman kayıt yaptıracağız. Böyle bir zihniyetsizlik olur mu? Madem yıkacaktın neden haziran yada temmuz ayında yıkmadın? Kendi çocukları burada okusa yıkarlar mıydı? Kadir Topbaş’dan bize mantıklı bir açıklama yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Okulun lise bölümünde eğitim gören Gökberk Koçyiğit, “Kötü olduk. Kaç senemiz burada geçti. Görünce şok olduk. Haberi aldık. Ne oldu bitti diye bakmaya geldik. Yaptığım resmi buldum, onu aldım. Okulu bitirmişler" dedi. Koçyiğit’in sınıf arkadaşı Tekin Şakar “Üç senedir burada okuyorum. Bu halde görünce çok üzüldüm” diye konuştu.



10 yaşındaki Bora ve anaokuluna yeni kayıt yaptırdığı 5 yaşındaki oğlu Doğa ile birlikte okula gelen velilerden Behzat Timur, şunları söyledi: <br>“Büyük oğlum burada okuyor. Küçüğü de anasınıfına yeni kayıt yaptırdık. Parasını verdik. Benim gibi bir sürü aile var. Şimdi bu durumu biz çocuklarımıza nasıl anlatacağız. Arkadaşlar arayınca kötü bir şaka sandım. Ancak gelip görünce şaşırdım. Bu yıkmak değil bu bir mesaj. 'Bana uymuyorsanız ben de yıkarım.' Okulların açılmasına üç hafta kala bir eğitim kurumunu bu kadar hunharca ortadan kaldırabiliyorsanız. Sebebi her ne olursa olsun. Kaçak olsun, altında tonlarca altın olsun, tarihi eserlerin üzerine kurulursa kurulsun. Akıla ne gelirse gelsin bu şekil yıkmak ancak kin ve nefretin ölçüsüz bir şekilde dışarı kusulması olabilir. Yüzlerce, binlerce kaçak yapı var. Bunların içinde devlet daireleri de var. Yanlışla yanlışı savunmak istemiyorum. Kaçak bina varsa yıkılmalıdır. Ancak, okul ve cami gibi kurumlarda insanlar biraz durup düşünmelidir. Şu manzaradan utanıyorum. 43 yıldır yaşadığım şu ülkenin şu gerçeğinden utanıyorum”



Yıkımda bahçeye konulan koltukların üzerine oturan ve üzüntüsü gözlerinden okunan 5 yaşındaki Uzay Timur, "Baba Okuluma ne oldu nerede?" diye sordu.