Zeynep Kartal'ın tasarımları "Birleşik Krallık'ın Gurur Ödülleri" töreninde

Celal Sönmez / Londra, 31 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık\'ın, alanında gurur kaynağı isimlerin ödüllendirildiği, bu yıl 19.’su düzenlenen \"Pride of Britian Awards (Birleşik Krallık\'ın Gurur Ödülleri)\" törenine katılan pek çok ünlü kıyafet seçimlerinde İngiltere’de yaşayan Türk Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal\'ı tercih etti.

Geçen günlerde Manchester Fashion Festival’de \"En İyi Moda Tasarımcısı\" ödülüne de layık görülen Kartal’ın tasarımlarını bu özel gecede ünlü oyuncular Billie Faires, Ferne McCann, Christine Martin ve Kym Marsh giydi.

Billie Faires ödül töreninde fuşyalara bürünene isimler arasında yerini aldı. Faires, Kartal’ın özel olarak tasarladığı kurdele detaylı saten kumaşlı straplez elbisesiyle gecenin şıklarındandı.

İngiltere’nin popüler mankenlerinden biri olan Ferne McCann ise beyaz renkli volanlara sahip dantel elbisesiyle ödül töreninde rüzgar gibi esti.

Christine McGuinness geceye Kartal’ın imzasını taşıyan kırmızı rengindeki straplez krep gece elbisesiyle katıldı. İngiliz oyuncu Kym Marsh geceye tek omuzlu saks mavisi vücudu saran gece kıyafetini tercih ederek göz doldurdu. (Fotoğraflı)