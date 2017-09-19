Zeynep Kartal’dan ‘Mistik Bahçe’

Celal Sönmez / Londra, 19 Eylül (DHA) - Zeynep Kartal 2018 İlkbahar – Yaz koleksiyonuyla, mistik bir bahçenin izini ünlü ortaçağ Fransız şairi Guillaume de Lorris’in Roman de la Rose şiirinden ilham alarak 92 göz alıcı minyatürle sürüyor.

Zeynep Kartal\'ın “Mistik Bahçe” adını verdiği koleksiyonu, dokusuna kan kırmızı renklerin ve güneş sarısının bezendiği romantizmi canlandıran dantel ve şeffaf şifon elbiselerle başlıyor. İç içe işlenmiş güller tül etekleri yukarı doğru tırmanıp dar kesim elbiselerin beline kadar uzanıyor. Bahar havasının taklitçisi pudra mavi ve fil dişi takımlar koleksiyona sert bir dokunuş ekliyor. Korse elbiseler ve tulumlar kadın bedenini saten ve lüks dantel detaylarla vurguluyor. Zeynep Kartal imzası taşıyan elbiseler balo kıyafetlerinden mütevazı ve sofistike sütun elbiselere bir çok farklı biçimde karşımıza çıkıyor.

Zeynep Kartal’ın tasarımları ipek, el yapımı dantel ve organze de dahil olmak üzere en kaliteli kumaşlardan üretiliyor. Kusursuz nakışları ve zarif aplikeleri pürüzsüz kesimlerle birleştiren parçalar, zarif süslemeleri sanat eserine dönüştüren bir işçilikle ortaya çıkıyor.

SS18 koleksiyonunu tasarlarken mistik ve kreatif duygularla harekete geçen Zeynep Kartal, tarihte kreatif yönü ve sanatıyla öne çıkmış bir isim üzerinden TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı işbirliğini, bu kavrama olan saygısını göstermek için bir fırsata dönüştürdü. VIII. yüzyılın ünlü İngiliz mimarı Thomas Allom’un İstanbul ziyareti sırasında gizemine kapıldığı Yedikule Surları, Kapalıçarşı ve Süleymaniye Camii gibi simgesel yapıları resmettiği 20 gravürden oluşan bir sergi, Zeynep Kartal’ın Londra’da gerçekleştireceği SS18 defilesine ev sahipliği yapan Somerset House\'un girişini süslüyor. 1804 yılında Londra\'da doğan Thomas Allom, Kartal’ın Türk kimliğiyle taşıdığı değerleri ve ikinci evim dediği İngiltere’yi bir araya getiriyor.