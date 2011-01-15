Zeynep Ilıcalı: Aldatıldığımı gazeteden öğrendim

T24 - Acun Ilıcalı’dan boşanmak için dava açan Zeynep Ilıcalı, sessizliğini bozdu.





İki ay önce “İhanete uğradım” diyerek eşi Acun Ilıcalı’dan boşanmak için dava açan Zeynep Ilıcalı, önceki gün İstinye Park’ta arkadaşlarıyla yemek yedi. Yemek sonrası alışveriş yapan Zeynep Hanım, gazetecileri fark ettiğinde önce tedirgin olduysa da sonra poz verip, boşanma davası ve yaşadıklarıyla ilgili sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. Moralinin ve keyfinin yerinde olduğunu belirten Zeynep Ilıcalı şunları söyledi:



“Sıradan bir vatandaşım"

“Psikolojik olarak çok iyi hissediyorum. Aldatıldığımı gazeteden öğrendim. Zaten öğrendiğim anda boşanma davası açtım. Daha önce bilmiyordum. Acun’un servetinin yarısını istemedim. Bizim ilişkimiz para ilişkisi değil. Ortada öyle 25 milyon diye rakamlar yok. Zaten bu soruları Acun Bey’e sorun, medyatik olan o, ben de ğilim. Ben normal, sıradan bir vatandaşım...”



Önce tanımıyorum dedi ama...

Boşanma davaları 14 Şubat Sevgililer Günü’nde görülecek olan Zeynep Ilıcalı, eşi Acun Ilıcalı’nın aşk yaşadığı söylenen Şeyma Subaşı’yı önce hiç tanımadığını söyledi. Zeynep Hanım, gazetecilerin, “Acun Bey, evinde parti verdiğinde Subaşı’yı görmediniz mi?” sorusu üzerine, “Evet tanıyorum” dedi.