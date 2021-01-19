Zeynep Gürcanlı: Biden, Erdoğan'ın 10 Kasım tarihli tebrik mektubuna hâlâ dönmedi

Dünya gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, ABD'nin yarın göreve başlayacak Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım'da kendisine gönderdiği tebrik mektubuna "hiçbir şekilde yanıt vermediğini" ifade etti.

Gürcanlı, bugünkü yazısında Ankara’nın Erdoğan’la Biden’ı başkanlık koltuğuna oturmadan önce telefonla konuşturma girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

Gürcanlı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tüm bunların üzerine bir de ABD’nin seçilmiş başkanının göreve başlamasına saatler kala hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiçbir kişisel temas kurmamasını ekleyin.

Biden, seçimi kazandıktan sonra kendisini arayan yüzlerce dünya lideriyle telefonda konuştu, tebriklerini kabul etti. Yine kendisine mektup gönderen yüzlerce siyasi ya da dini lidere yanıt mektupları gönderdi. Biden’ın telefonla görüştüğü liderler arasında Avustralya’dan Hindistan’a, Avrupalılardan Afrika liderlerine kadar onlarca devlet ya da hükümet başkanı bulunuyor. Mektup gönderdikleri arasında ise Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades ve Fener Rum Patriği Bartheolomos’ın adı dikkat çekiyor.

Ancak Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Kasım’da kendisine gönderdiği tebrik mektubuna hala hiçbir yanıt vermedi. Ankara’nın Erdoğan’la Biden’ı başkanlık koltuğuna oturmadan önce telefonla konuşturma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı.

Diplomaside karşılıklı telefonlaşmalar, mektuplaşmalar, içeriği sadece tebrik için bile olsa, önemlidir. İki ülkenin birbirine bakışını yansıdır.

Biden cenahından Erdoğan’a yönelik sessizlik hiç hayra alamet değil...