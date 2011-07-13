Zeynep Elçin Bildik’in beyin ölümü gerçekleşti

T24 - Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde tatile geldiği Torba Koyu’nda boğulma tehlikesi geçiren, dört kez kalbi duran ve Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan “11833" reklamıyla ünlenen sanatçı Burçin Bildik’in eşi Zeynep Elçin Bildik’in (31) beyin ölümü gerçekleşti.





“11833" reklamıyla ünlenen sanatçı Burçin Bildik’in (42) 2009 yılında evlendiği eşi Zeynep Elçin Bildik, önceki (Pazartesi) gün Torba’da denize girerken boğulma tehlikesi geçirmiş ve Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Kalbi dört kez duran ve hastaneye getirildiği anda solunum cihazına bağlanan genç kadının, durumunda bir değişiklik olmadığı belirtildi. Burçin Bildik de hastaneden ayrılmadan eşinden gelecek güzel haberi belkiyor. Hastane kantininde bu sabah (Çarşamba) arkadaşlarıyla oturken gelen bir telefon üzerine yerinden fırlayarak, hastane binasına giren Bildik’in doktorlarla bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Beyin ölümü için tetkik yapılıyor



Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde tatile geldiği Torba koyunda yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren, 4 kez kalbi duran ve Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Zeynep Elçin Bildik’in, beyin ölümü için doktorlar tetkiklere başladı.



Bodrum Devlet Hastanesi yetkilileri, Zeynep Elçin Bildik’in beyin ölümü için 5 uzman doktor tarafından tetkik yapıldığını bildirdi.



Zeynep Bildik’in sanatçı eşi Burçin Bildik de, çekilen beyin tomografisi sonrasında birkaç yerde kanama tespit edildiğini belirterek, "Her şeye rağmen tedavisi sürüyor. Çok üzgün ve şaşkınım. Zeynep için dua ediyorum" dedi.

'Şaka yapıyor sandım'



Bildik, "Denize giriyorduk. Biraz ilerimdeydi, yüzü koyun yattığını ve hareket etmediğini gördüm. Olay gözümün önünde oldu. Zeynep çok şakacıdır. Suyun üstünde yüzükoyun yatarken gördüm. Şaka yapıyor sandık. Hareket etmeyince bir gariplik olduğunu anladık. Hemen iskeleye çıkardık. Yüksek tansiyonu vardı. Olanlara inanamıyorum" dedi.



Gazetecilere açıklama yapan Burçin Bildik, "Büyük bir şoktayım hala kendime gelemedim. Eşimin fenalaşma nedeni tetkiklerden sonra belli olacak. Boğulmanın dışında yüksek tansiyona bağlı kalp krizi veya beyin kanaması da olabilir. Şu anda kalbi çalışıyor, ancak solunumu yerine gelmedi. Bu nedenle solunum cihazına bağlı. Düzelmesini bekliyoruz ve onun için dua ediyoruz" dedi.