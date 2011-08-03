Zeynep Dizdar: Zamanı geldiğinde Erol Köse gibi konuşacağım

T24

“Viraj”ın bir dans albümü olduğunu belirten Dizdar, “Benim için keskin bir viraj ve bu virajı başarıyla dönüyorum. Lafını esirgemez bir tarafım da var. Zamanı geldiğinde prodüktörüm Erol Köse gibi konuşacağım” dedi.Birçok önemli müzisyenin imzası bulunan “Erol Köse Production” etiketli albümün çıkış şarkısı “Uyandırma”nın söz ve müziği Serkan Dinçer’e ait. Altı şarkı, bir dans versiyon ve bir de karaoke versiyonun bulunduğu “Viraj” isimli albümde hit slow olarak ise söz ve müziği Halil Koçak’a ait “Su Akar Yolunu Bulur” öne çıkıyor.“Viraj”da bir dönemler Gökben’in sesinden dinlediğimiz “Aşk Dediğin Laftır” ve söz- müziği Zeynep Dizdar’a ait “Aşk Fırtınası” isimli şarkılar da var.“Uyandırma”nın video klibi de şu günlerde müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Eyüp Dirlik’in üstlendiği klipte Zeynep Dizdar’a latin asıllı yakışıklı bir model eşlik ediyor.