T24 LogoT24 Logo
Magazin

Zeynep Dizdar: Zamanı geldiğinde Erol Köse gibi konuşacağım

“Viraj” isimli beşinci albümünü çıkaran Zeynep Dizdar, "Lafını esirgemez bir tarafım da var...

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - “Viraj” isimli beşinci albümünü çıkaran Zeynep Dizdar, "Lafını esirgemez bir tarafım da var. Zamanı geldiğinde prodüktörüm Erol Köse gibi konuşacağım” dedi.



“Viraj”ın bir dans albümü olduğunu belirten Dizdar, “Benim için keskin bir viraj ve bu virajı başarıyla dönüyorum. Lafını esirgemez bir tarafım da var. Zamanı geldiğinde prodüktörüm Erol Köse gibi konuşacağım” dedi.

Birçok önemli müzisyenin imzası bulunan “Erol Köse Production”  etiketli albümün çıkış şarkısı “Uyandırma”nın söz ve müziği Serkan Dinçer’e ait. Altı şarkı, bir dans versiyon ve bir de karaoke versiyonun bulunduğu “Viraj” isimli albümde hit slow olarak ise söz ve müziği Halil Koçak’a ait “Su Akar Yolunu Bulur” öne çıkıyor.

“Viraj”da bir dönemler Gökben’in sesinden dinlediğimiz “Aşk Dediğin Laftır” ve söz- müziği Zeynep Dizdar’a ait “Aşk Fırtınası” isimli şarkılar da var.

“Uyandırma”nın video klibi de şu günlerde müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Eyüp Dirlik’in üstlendiği klipte Zeynep Dizdar’a latin asıllı yakışıklı bir model eşlik ediyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24