Zeynep Dizdar: Soner Kabadayı ve Sinan Akçıl kendini tekrar ediyor

T24

'Pop Müziğin Kraliçesi' lakabı takıldı, bundan alınanlar var!'

'Tarkan şu an kral ama neden ikinci bir kral olmasın?'

'Besteyi kendim yapıyorum neden onlara gideyim?'

Yeni albümü “Viraj” ile ilk kez Radyo Turkuvaz’a konuk olan Zeynep Dizdar, yıllar önce “pop müziğin kraliçesi” ilan edildiğini, bu unvanı müzik dinleyicileri tarafından aldığını hatırlattı.Bu durumdan alınanlar olduğunu da belirten Dizdar, “halkın verdiği unvanı ben kabul ettim, lütfen alınganlar da artık kabul etsin dedi.”Türkiye’de ilk elektronik altyapılı pop müzik albümünü 2005 yılında kendisinin yaptığını belirten Zeynep Dizdar, “Bunu söylediğim zaman o dönemde pek çok tartışmaya yol açmıştım. Haklı bulanlar kadar kıskananlar da olmuştu. Ancak görüyoruz ki hala zirvede değişen isim yok” dedi.Ayhan Güngör’ün “kraliçe sensen pop müziğin kralı olarak kimi görüyorsun?” sorusuna Zeynep Dizdar, “Tarkan dünyaca tanınan isim haline geldi, ancak ne var ki asla tek başına kral olmak için bu yeterli değil. Yanına biri daha lazım, kim bilir belki yakında o ismi ben çıkarırım, sürprizlere hazır olun” diye konuştu.Dinleyicilerden gelen “Sinan Akçıl, Soner Sarıkabadayı gibi son dönemde popüler bestecilerden şarkı almak yerine niçin çok tanınmayan müzisyenlerle çalışıyorsunuz?” sorusu üzerine Zeynep Dizdar, “Kendini tekrar eden müzisyenler yerine alt yapıları çok güçlü, yıllarını müziğe vermiş gerçek profesyonel müzisyenleri tercih ediyorum. Kendim de söz yazıp beste yapıyorken niçin o isimlerden şarkı alayım ki? 10 yıldır hep gündemde olan bir ‘Zeynep Dizdar’ markası yaratmanın asıl sırrı belki de buradan geçiyor” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.