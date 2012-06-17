Zeynep Dirvana: Sevda Tepesi'ni 1 milyon dolara sattık, şimdi değeri 1 milyar dolar

28 yıl önce Sevda Tepesi’ni dönemin Suudi Veliaht Prensi Abdullah’a satan Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın mirasçılarından Süleyman Dirvana’nın eşi Zeynep Dirvana “27 milyon değil 1 milyon dolar aldık. Arazinin değeri 1 milyar dolara çıktı" dedi.



1984 yılında o zamanlar veliaht prens olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz’e satılan İstanbul’un en iyi Boğaz manzarasına sahip ‘Sevda Tepesi’ için 28 yıl sonra imar izninin çıkması kamuoyunda oldukça ses getirdi.

Sevda Tepesi’yle ilgili yapılan haberlerin hepsinde ise satış rakamı olarak hep 27 milyon dolar telaffuz edildi. Ancak 57 bin metrekarelik arazinin sahibi Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın varislerinden bu miktara yalanlama geldi. Kıbrıslı Mehmet Paşanın torunlarından merhum Süleyman Dirvana’nın eşi Zeynep Dirvana ise satışın hikayesini Vatan’a anlattı.

Satıştan 27 milyon dolar değil, bugünün 1 milyon dolarına denk düşen 450 milyon lira aldıklarını ifade eden Zeynep Dirvana şöyle konuştu:

“O dönemde biz Sevda Tepesi’ne 30 villa yapmak istedik. Ancak Nazım İmar Bürosu tarafından izin verilmedi. Yeşil alan olarak kaldı. Daha sonra Tatlıcılar bize 50 milyon TL teklif ettiler. Ancak aile tarafından bu teklif kabul edilmedi. Bu dönemde, o zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan bizimle bağlantıya geçti. Belediyeden gelen telefon üzerine belediyeye gidildi. Burada Suudi Kraliyet ailesinin arsaya 450 milyon TL verdiğini söylediler. O dönemin parasıyla bu rakam 1 milyon dolara denk geliyordu.”



26 milyon dolar nerede?



Dirvana, belediyede yapılan konuşmayı şöyle özetledi:

“Bize, ‘Burası zaten yeşil alan. Buraya inşaat yapamazsınız. Kraliyet ailesi de bir şey yapacak değil ya! Koskoca kraliyet ailesi sizi mi kandıracak’ denildi. Bu sözler üzerine aile satışa karar verdi. Zaten daha önce bizim tarafımızdan yapılan imar izni başvuruları da reddedilmişti. O dönem bize Sanayi ve Kalkınma Bankası adına blokeli çekler verildi. Ne zaman satış gerçekleşip tapu işlemi yapıldı, o zaman çeklerdeki bloke kalktı ve paramızı aldık. Yaklaşık 10 kişi arsaya ortak olduğu için kişi başı 45 bin TL gibi bir rakam düştü. Eğer bu dendiği gibi 27 milyon dolara satıldıysa, aradaki 26 milyon doların kime gittiğini merak ediyorum.”



İşte varisler



Satış döneminde Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın mirasçıları şunlardı: Emine Nazlı Başar, Ahmet Nahit Dirvana, Mehmet Emin Dirvana, Mustafa Selim Dirvana, Süleyman Sadrettin Dirvana, Yusuf Cemil Şensoy, Sakibe Akyol, Osman Gündüz Delitaş, Necla Koskosoğlu, Necdet Semizoğlu, Rüştan Balkar, Ercan Balkar, Kemal Galip Balkar ve Hüseyin Balkar.



‘Değeri 1 milyar dolara yükseldi'



Sevda Tepesi Kral Abdullah’a satılırken imara açılacağı sözü verilmişti. Aradan 28 yıl geçti ve imar sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yerine getirildi. Sevda Tepesi’nde turizm-konaklama tesisi yapılmasına izin verildi. İnşaat oranı binde 6, yükseklik 7.5 metre olarak belirlendi.

Peki bu işlemden sonra, 28 yıl önce 27 milyon dolara satıldığı söylenen arazinin değeri ne kadar oldu? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş, Sevda Tepesi’nin eşsiz özelliklere sahip olduğunu dikkat çekerek “İmara açıldığı için bu arazi bugün satılmak istense ben metrekaresine 25 milyon dolar isterim. Kaba bir hesap yapacak olursak arazinin değeri rahatlıkla 1 milyar doları bulur. Buraya bir de kralın yapacağı inşaatı düşünürsek, hazırlayacağı projeye göre arsanın değeri daha da artabilir. Zaten bu işlemden sonra bölgedeki arsaların ve evlerin değeri de artacaktır. Suudi Kral’ın buraya gelip tatil yapması ile bölge cazibe merkezi haline dönüşür. İstanbul ekonomik olarak çok kazanır” dedi.