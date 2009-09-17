Somalili korsanların kaçırdığı bir Türk işadamının kurtarılma öyküsünü konu alan “Türkler Çıldırmış Olmalı” adlı komedi filmi, Zeynep Beşerler’e de askerlik heyecanı yaşattı.



İşadamını kurtarmak için Türkiye’den gönderilen özel timdeki bir kadın askeri canlandıran Beşerler, zorlu sahnelerde gösterdiği yüksek performansla tüm ekipten alkış aldı.



'Türkler Çıldırmış Olmalı' isimli film için güzel oyuncu Zeynep Beşerler, asker oldu. Rol icabı Afrika ormanlarında vahşi hayvanlar ve korsanlarla mücadele etti.



Yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı 'Türkler Çıldırmış Olmalı' isimli filmin çekimleri tamamlandı. Filmde en çok cefayı da başrolde yer alan Zeynep Beşerler çekti. Ünlü bir işadamını kaçıran Somalili korsanlara karşı Türkiye'den gönderilen özel ekipte yer alan Beşerler bir askeri oynadı.



Rol için yerlerde süründü!



Rol gereği Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında kurtarma timiyle, vahşi hayvanlar ve korsanlarla mücadele eden güzel oyuncu, çekimlerde hayli ter döktü.



Beşerler, kurulan Afrika setinde tıpkı bir asker gibi yerlerde sürünüp, kirli suların içinde dolaştı; işkence gördü, silahlı çatışmaya katıldı. Beşerler'in, izleyenleri kahkahalara boğacak komedi-macera filmindeki başarılı performansıyla dikkat çekmesi bekleniyor.



27 Kasım'da vizyona girecek filmde; Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Erdem Akakçe, Timur Acar, Durul Bazan, Erdal Tosun, Burhan Öçal ve Kadir Çöpdemir var.





