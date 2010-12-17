Zeynep bebek ortada kaldı!

T24 - Annesi öldürülünce ameliyatla kurtarılan Zeynep'i evlatlık almak isteyen binlerce kişi sağlık sorunu olduğunu duyunca vazgeçti. Maddi yardım sağlama sözü verenler de ortada yok



Ümraniye'de öldürülen Yeliz Karahasanoğlu'nun ameliyatla kurtarılan bebeği Zeynep'i evlat edinmek isteyen binlerce kişi, bebeğin kalıcı sağlık sorunları olduğu bilgisini alınca taleplerini geri çekti. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Bebeğe sağlığına kavuşuncaya kadar maddi yardım sağlayacağını belirten bazı işadamları da sözlerinde durmadı. Talihsiz Zeynep bebek için şimdi tam donanımlı bir rehabilitasyon merkezi aranıyor. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Selim G., yasak ilişki yaşadığı 8 aylık hamile sevgilisi Yeliz Karahasanoğlu'nu 4 Kasım 2010'da önce dövdü, ardından da yere yığılan kadını başından vurarak öldürdü. İstanbul'daki olayda Karahasanoğlu'nun karnındaki bebeğin kalbi de oksijensizlik yüzünden durdu. Karahasanoğlu'nun ölmesinin ardından 8 dakikalık bir ameliyatla bebek anne karnından alındı. Doktorların müdahalesi ile iç organları yeniden çalışmaya başlayan bebek hayata döndürüldü. Yaşananlar Türkiye'yi ayağa kaldırırken, hastanenin Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakım Bölümü'ndeki doktorların Zeynep ismini verdiği bebek bir anda ilgi odağı oldu..





HEMŞİRELER 24 SAAT NÖBETTE



Bugün Zeynep bebeğin yaşam mücadelesi doktorlarının çabasıyla sürüyor. Ancak olayı televizyon ve gazetelerden öğrenerek Zeynep bebeği evlat edinmek veya ona yardım göndermek isteyen binlerce kişi, bebeğin sorunlarının hemen düzelemeyebileceği bilgisini öğrenince fikir değiştirdi. 43 günlük olan, 48 cm boyunda ve 2 kilo 850 gram ağırlığındaki bebek, yutkunma ve emme reflekslerinden yoksun. Kısa süre önce çekilen beyin MR'ı sorunun, Zeynep bebeğin beyninde annesinin ölümünün ardından 20 dakika oksijensiz kalması nedeniyle hasar meydana gelmesinden kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bir sonda aracılığıyla ağzından ve burnundan beslenen bebeğin kendi tükürüğünde boğulmasını engellemek için hemşireler 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Talihsiz bebek, günde 3-4 kez de fizik tedavi görüyor. Talihsiz Zeynep bebeğin doktorları Şirin Güven ile Sami Yazar, " Kalbi attığı ve nefes aldığı için Zeynep için bitkisel hayatta veya beyin ölümü geçirdi diyemiyoruz. Ama destek tedaviye ihtiyacı var. Şu an kendi kendine beslenebilseydi onu bakım evine verebilirdik, ama eğitim almış birinden bakım görmeli. Zeynep bebek buradan çıkabildiği durumda gideceği tek yer iyi bir rehabilitasyon merkezi. Arayış içindeyiz zira belli bir süre sonra transferi gerekecek" diye konuştu.



