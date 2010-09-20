'Zeynep Bebek' hiç yürüyemeyebilir!

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Yeni ameliyat gerekecek

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hakkari’de dokuz kişinin ölümü, dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan mayınlı saldırıyı PKK’nın yaptığına ilişkin kanaatlerinin pekiştiğini söyledi. Gaziantep’te Gaziler Haftası kutlamalarına katılan Atalay, şu bilgileri verdi:“Orada dokuz vatandaşımız gitti, ama yaralılar var. İki bacağı da artık fonksiyon göremeyecek 15 aylık bebek... Zeynep nasıl yaşayacak, hesabını kim verecek? Olaya ilişkin bütün deliller, benzer olaylarla yapılan mukayeseler aynı adresi gösteriyor. Dün yeni gelişen bir iki bilgi var. Bir iki vatandaşın güvenlik birimlerimize beyanları var. O yöndeki kanaat daha da pekişti.”İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, ise Zeynep bebeğin bacaklarının fonksiyonlarını yitirdiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özgen, “Belli bir sürecin geçmesinin ardından belki yeniden ameliyat edilecek. Daha sonra kesin bir şey söylenebilir” dedi.