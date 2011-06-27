-ZEYNEP BEBEK HAYATA TUTUNDU ESKİŞEHİR (A.A) - 27.06.2011 - Eskişehir'de mart ayında 510 gram olarak dünyaya gelen Nisan Zeynep Doğan isimli bebek, 2 bin 700 gram ağırlığına ulaşarak taburcu edildi. Bebeğinin taburcu edilmesi dolayısıyla Özel Ümit Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Anne Seber Doğan, 10 Mart'ta 510 gram olarak dünyaya gelen bebeğinin yaşayabileceğini düşünmediğini ifade ederek, duygularını şöyle anlattı: ''Ben de bir hemşireyim. Bu ağırlıkta doğan bebeğin yaşam şansının çok az olduğunu biliyorum. Ağlayarak bebeğime kefen almayı düşünürken, şimdi onun için kıyafet alıyorum. Doktorlar zor olanı başardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir mucize oldu. Doktorlar, bebeğimi karnımda ölmesin diye çıkarmıştı.'' Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Coşkun Minnet de 27 haftalık doğan bebeğin 109 gün hastanede tedavi edildiğini belirterek, 2 bin 700 gram ağırlığa ulaşan bebeğin taburcu edildiğini kaydetti. Anne ve bebeğin sağlığına kavuştuğunu ifade eden Uzm. Dr. Minnet, ''Nisan bebek, 13-14 hafta erken doğdu. Önceliğimiz anneyi kurtarmaktı. Titiz bir çalışmayla bebeği de kurtardık. Bebek sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz'' dedi. Anne Seber Doğan, toplantıda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.