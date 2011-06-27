T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ZEYNEP BEBEK HAYATA TUTUNDU ESKİŞEHİR (A.A)

27 Haziran 2011 15:54

-ZEYNEP BEBEK HAYATA TUTUNDU ESKİŞEHİR (A.A) - 27.06.2011 - Eskişehir'de mart ayında 510 gram olarak dünyaya gelen Nisan Zeynep Doğan isimli bebek, 2 bin 700 gram ağırlığına ulaşarak taburcu edildi. Bebeğinin taburcu edilmesi dolayısıyla Özel Ümit Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Anne Seber Doğan, 10 Mart'ta 510 gram olarak dünyaya gelen bebeğinin yaşayabileceğini düşünmediğini ifade ederek, duygularını şöyle anlattı: ''Ben de bir hemşireyim. Bu ağırlıkta doğan bebeğin yaşam şansının çok az olduğunu biliyorum. Ağlayarak bebeğime kefen almayı düşünürken, şimdi onun için kıyafet alıyorum. Doktorlar zor olanı başardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir mucize oldu. Doktorlar, bebeğimi karnımda ölmesin diye çıkarmıştı.'' Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Coşkun Minnet de 27 haftalık doğan bebeğin 109 gün hastanede tedavi edildiğini belirterek, 2 bin 700 gram ağırlığa ulaşan bebeğin taburcu edildiğini kaydetti. Anne ve bebeğin sağlığına kavuştuğunu ifade eden Uzm. Dr. Minnet, ''Nisan bebek, 13-14 hafta erken doğdu. Önceliğimiz anneyi kurtarmaktı. Titiz bir çalışmayla bebeği de kurtardık. Bebek sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz'' dedi. Anne Seber Doğan, toplantıda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24