Zeynep bebek artık yürüyebilecek

T24 - Hakkari'de 29 gün önce patlayan mayınla yaralanan bir yaşındaki Zeynep bebek, bugün hastaneden taburcu edildi. Zeynep, iki hafta içinde ayağa kalkabilecek.

Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında 16 Eylül tarihinde patlayan mayında 9 kişi yaşamını yitirmiş, bir yaşındaki Zeynep Kurt da ağır yaralanmıştı.

Saldırının simgesi haline gelen Zeynep bebek, hastanede tedavi görürken büyük ilgi gördü ve Zeynep'i ziyaret eden sanatçı Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamamıştı.

Günlerdir devam eden tedavide sona gelindi ve Zeynep İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden bugün taburcu edildi.

Zeynep'in doktorları ve amcaları, hastane önünde bekleyen gazetecilere açıklamalar yaptı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, ''Zeynep bebeğimiz bugün şifa ile hastanemizden taburcu oluyor. Başından geçen travmanın neredeyse tamamını atlatmasını bir lütuf diye değerlendiriyorum. Hastamız yeni yürüme çağında malum, 11'inci ayda bize gelip 12'inci ayını bizimle geçirdi. Tam yürüme çağı. Dolayısıyla yürümesini bir ay ertelemiş olduk. Artık yeni baştan yürüyebilen bir bebek olacak. Fonksiyonları daha önce olmadığı için yeni bir bebek gibi değerlendireceğiz'' diye konuştu.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ertem ise Zeynep'le ilgili şu bilgileri verdi:

''Hastamıza seri ameliyatlar yaptık. Ayaklarında açık yaralanmalar vardı. Tedavi iyi cevap verdi. Şu anda yaraları kapandı, kırıkları kaynadı. Ortalama iki hafta içerisinde ayağa kalkacağını umuyoruz. Yürüme konusunda motor sistemi değerlendirildi. Başta verilen tedaviler neticesinde belirgin sakatlığın gelişeceğini düşünmüyoruz.''

Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Bilge Türk Bilen de "Zeynep bizim açımızdan bakacak olursak iyileşti. Sadece yara izlerimiz var. Onlar da problem olmayacaktır. Tamamen iyileşti. Herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır'' dedi.

Zeynep bebeğin amcası Yalçın Kurt ise, ''Terör sorunun çözümüne ilişkin Zeynep'in umut olmasını diliyorum'' diye konuştu.