T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zeynep bebeğin mucize kurtuluşu

Datça'da meydana gelen trafik kazasında anne ve babası ölen 1 yaşındaki bebek kazadan yaralı kurtuldu

24 Aralık 2012 21:58

Muğla'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve babası ölen 1 yaşındaki Zeynep Birdane, kazadan 25 saat sonra yaralı olarak bulundu.

Datça'da meydana gelen trafik kazasında anne ve babası ölen 1 yaşındaki bebek kazadan yaralı kurtuldu.

Datça Hava Radar Mevzi  Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Ahmet Murat Birdane'nin (31) kullandığı otomobil, Datça-Marmaris karayolu Balıkaşıran mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada Murat Birdane ile eşi Mehtap Birdane (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 1 yaşındaki Zeynep Birdane ise kazadan yaklaşık 25 saat sonra sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulundu. 1 yaşındaki Zeynep, ekipler tarafından sedye yardımıyla uçurumdan güçlükle çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Zeynep bebek, daha sonra ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Datça Kaymakamı Hamdi Üncü, yaptığı açıklamada, Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Ahmet Murat Birdane'nin dün memleketi Kırıkkale'ye gitmek üzere  görev yerinden ayrıldığını, akrabalarının uzun süre haber alamaması üzerine  jandarma ekiplerinden yardım istediklerini söyledi.

 

'25 saat sonra yaralı bulunması mucize'

 

Jandarma ve bölge trafik ekiplerinin Datça ve Marmaris'teki MOBESE kayıtlarını incelediğini belirten Üncü, ''İncelemelerde otomobilin Marmaris'ten çıkış yapmadığının tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda, otomobilin  Balıkaşıran mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildiği, sürücü ve eşinin  olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledik. Bebeğin yaklaşık 25 saat sonra yaralı olarak bulunması ise mucize'' dedi.

Öte yandan ekiplerin kaza yapan otomobilin yerini bebeğin ağlama sesini duyarak tespit ettikleri öğrenildi.

ETİKETLER

zeynep bebekkazaotomobilmuğla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24