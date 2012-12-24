Zeynep bebeğin mucize kurtuluşu

Muğla'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve babası ölen 1 yaşındaki Zeynep Birdane, kazadan 25 saat sonra yaralı olarak bulundu.

Datça'da meydana gelen trafik kazasında anne ve babası ölen 1 yaşındaki bebek kazadan yaralı kurtuldu.

Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Ahmet Murat Birdane'nin (31) kullandığı otomobil, Datça-Marmaris karayolu Balıkaşıran mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada Murat Birdane ile eşi Mehtap Birdane (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 1 yaşındaki Zeynep Birdane ise kazadan yaklaşık 25 saat sonra sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulundu. 1 yaşındaki Zeynep, ekipler tarafından sedye yardımıyla uçurumdan güçlükle çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Zeynep bebek, daha sonra ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Datça Kaymakamı Hamdi Üncü, yaptığı açıklamada, Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Ahmet Murat Birdane'nin dün memleketi Kırıkkale'ye gitmek üzere görev yerinden ayrıldığını, akrabalarının uzun süre haber alamaması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istediklerini söyledi.

'25 saat sonra yaralı bulunması mucize'

Jandarma ve bölge trafik ekiplerinin Datça ve Marmaris'teki MOBESE kayıtlarını incelediğini belirten Üncü, ''İncelemelerde otomobilin Marmaris'ten çıkış yapmadığının tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda, otomobilin Balıkaşıran mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildiği, sürücü ve eşinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledik. Bebeğin yaklaşık 25 saat sonra yaralı olarak bulunması ise mucize'' dedi.

Öte yandan ekiplerin kaza yapan otomobilin yerini bebeğin ağlama sesini duyarak tespit ettikleri öğrenildi.