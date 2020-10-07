Zeynep Altıok Akatlı'dan Soylu'ya: Eğer siz Kerbela'yı yargılasaydınız; Muaviye'yi eleştirenleri 'vatan haini, Ehli Beyti 'terör örgütü' ilan ederdiniz

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin “6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti. Kerbela’yı unuttuk mu?" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Eğer siz Kerbela'yı yargılasaydınız; Muaviye'yi eleştirenleri 'vatan haini', Ehli Beyti 'terör örgütü' ilan ederdiniz" yanıtını verdi.

Babası, şair Metin Altıkok'u Madımak katliamında kaybeden Zeynep Altıok Akatlı, Bakan Soylu'nun sözlerine ilişkin Tweitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eğer siz Kerbela'yı yargılasaydınız; Muaviye'yi eleştirenleri 'vatan haini', Ehli Beyti 'terör örgütü' ilan ederdiniz. Tıpkı Sivas’ın katillerini serbest bırakıp, davayı 'hayırlısıyla' zaman aşımına uğrattığınız gibi" ifadelerini kullandı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kobani eylemlerinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra operasyon yapılmasına tepki gösterenlere, “6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti. Kerbela’yı unuttuk mu? 6 yıl önce bunun talimatlarını verenleri mağdur edebiyatıyla aklamaya çalışanlara tek sözümüz var. Bu dünyanın öteki dünyası da var" ifadelerini kullanmıştı. Soylu, “6-8 Ekim olayları için söylüyorum, devlet unutmaz, devlet unutursa devlet olmaz” demişti.

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