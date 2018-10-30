Zeynep, ağaca takılan balonuna itfaiye sayesinde kavuştu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, 4 yaşındaki Zeynep Yıldırım\'ın ağaca takılı kalan çizgi film karakteri \'Pepe\' figürlü uçan balonu, itfaiye ekibi tarafından alındı. Uçan balonuna tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan küçük Zeynep, itfaiye ekibindekilere teşekkür etti.

Delikliçınar Meydanı\'nda ağabeyiyle birlikte dolaşan Zeynep Yıldırım, çizgi film karakteri \'Pepe\' figürlü uçan balonunu elinden kaçırdı. Balonun ipi, meydanda bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki palmiye ağacının yapraklarına takıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin kuruluş yıldönümü töreni için meydana gelen İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın erleri merdivenli araçlarıyla küçük Zeynep\'in yardımına yetişti. İtfaiye ekibi ağaca takılan balonu alıp, küçük Zeynep\'e teslim etti. Balonuna tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan küçük Zeynep, itfaiye ekibine teşekkür etti. Çevredekiler de itfaiye ekiplerini küçük kızın balonunu almak için seferber olmaları nedeniyle alkışlayarak, kutladı.



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