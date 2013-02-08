Zeyna dev petrol şirketi Shell'i yendi!

‘Zeyna', 'Savaşçı Prenses’ ve ‘Spartaküs’ dizilerindeki rolleriyle tanınan ünlü aktris Lucy Lawless’ın, katıldığı Greenpeace eylemi nedeniyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

Lawless ve 6 Greenpeace eylemcisi, Şubat 2012’de Kuzey Kutup Bölgesi’nde Shell için petrol arayacak The Noble Discoverer adlı sondaj gemisine çıkmıştı.

Lawless ve çevre aktivistleri, Alaska açıklarında 3 petrol arama kuyusu açmak için yola çıkmaya hazırlanan sondaj gemisinin Yeni Zelanda’daki Taranaki Limanı’ndan kalkışını engellemiş ve geminin 53 metrelik sondaj kulesinde 77 saat geçirmişti. Aktivistler, 77 saatin sonunda polis tarafından tutuklanmıştı.

Yeni Zelanda’nın New Plymouth Bölge Mahkemesi hakimi Allan Roberts, Zeyna ve diğer 6 eylemciye 120 saat kamu yararına ücretsiz çalışma cezası verdi. Hakim Roberts ayrıca her bir sanığın, Taranaki Limanı yetkililerine de 651 dolar tazminat ödemesine de hükmetti. Ancak Roberts, eylemcilerin Shell-Todd ortaklığına 648.000 dolar tazminat ödemesi talebini reddetti.

Kararı ‘zafer’ olarak nitelendiren Lawless “Yaptığımız protestodan çok gururluyuz. Noble Discoverer’ı işgal etmemizden sonra, Greenpeace dilekçelerine imza veren milyonlarca kişiden ABD hükümetine kadar herkes, durumdan haberdar oldu. Kuzey Buz Denizi’nde güvenli sondaj olamayacağını ortaya çıktı. Shell’in planları inceleniyor. Shell’in Kuzey Buz Denizi’nde petrol arama planlarının ne kadar büyük masraflı bir başarısızlık olduğu öğrenildi” dedi. Lawless ayrıca mahkemenin Shell’e tazminat vermelerini kabul etmemesinden de memnuniyetini dile getirip “Kendimizi bu yargılamanın zafer kazanan tarafı kabul ediyoruz çünkü bu talep başından itibaren zaten saçmaydı” dedi.

Eylemcilerin kulede bulunduğu 77 saat boyunca 135 binin üzerinde insan Shell şirketine e-postalar yollayarak Kuzey Buz Denizi’nde sondajdan vazgeçmesini talep etmişti.

Lawless eyleme katılma amacını şöyle anlatmıştı: “Kuzey Buz Denizi’ni kurtarma mücadelesinin hikayesi daha yeni başlıyor. O kuleye yedi kişi çıktık. Ama şu an 135 bin kişiyiz. Shell bu büyüleyici dünyada petrol arama planlarından vazgeçip, temiz enerji kaynaklarına yönelene kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Eğer Noble Discoverer bu yaz petrol bulursa, diğer petrol şirketleri de kutuplardaki milyon dolarlık sondaj planlarını hızlandırır. Derin denizlerde petrol aramak yeterince tehlikeli bir iş. Bu işi bir de Kuzey Buz Denizi gibi büyüleyici bir bölgede yapmak, fazla ileri gitmek oluyor. Çocuklarımın, petrol için kutup ayılarının yaşam alanını mahvettiğimiz bir dünyada büyümesini istemiyorum.”