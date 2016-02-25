Zeyid Aslan: Kandil'i başınıza yıkacağız

HDP grubunun İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında verdiği gensoru önergesi görüşmelerinde partisi adına söz alan AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, HDP'lilerin PKK'ya terörist diyemediklerini, aksine "katil devlet" dediklerini belirterek, "Bu sıralara dönüp 'katilsiniz' diyenler aynaya bakarlarsa katili görecekler" ifadelerini kullandı.



Zeyid Aslan, "Geçmişin hesabını 14 yıllık AK Parti iktidarından sormaya, bu ülkenin insanlarını yeniden kardeş yapmada irade koyan Tayyip Erdoğan'a haksızlık yapmayın. Bugün Türkiye'de var olan Kürt sorunun müsebbibi ne AK Parti iktidarıdır, ne de Türklerdir. PKK terör örgütünün Kürtlere uyguladığı asimilasyondur, kendi ideolojini kabul etmeyen Kürtleri 'hain Kürt' olarak gören ideolojileri nedeniyledir. Bu gün PKK'ya karşı durmadan Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia etmek en büyük yalandır. Bu ülkede Kürtlerin katili PKK terör örgütüdür" dedi.

Genel Kurul'da yaşanan tartışma şöyle:

AK PARTİ GRUBU ADINA ZEYİD ASLAN (Tokat) - Değerli arkadaşlar, şunun altını özellikle çizmek lazım: Bugün belli bölgelerde devam eden sokağa çıkma yasağı varsa bu, her bir ölüden yeni bir PKK destekçisi çıkacak, her bir ölen babanın çocuğu kana doymayan PKK'ya destekçi olacak diyerek ölümleri teşvik eden bir faşist zihniyet ve maalesef, bu faşist zihniyete teslim olmuş… Bir kere bile -ben başından beri konuşmaları dinliyorum- bir cümleyle bile sokağa çıkma yasağının ana temelinde oluşan teröristlere, terör örgütüne, faşist baskılara, Kürtlerin yaşam hakkını engelleyen, Kürtlerin eğitim hakkını engelleyen, o bölgede yaşayan insanların yaşam hakkını engelleyen o teröristlere ve terör gruplara bir cümle dahi söyleyemediniz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Niye söyleyemediniz? Çünkü -kusura bakmayın- üç aydan beridir dinliyorum, sabah akşam burada devlete "katil" diyorsunuz ve bu sıralara yönelip birileri bu sıraları "katil" diye itham etmeye kalkıyor.

Evet, bu ülkede katiller var. Evet, bu ülkede Kürtlerin hakları adına mücadele ettiğini iddia ettiklerinin katilleri var. Bu katillerin kim olduğunu görmek isteyen ya da bilmek isteyenler varsa, biraz önce grup başkan vekilimin dediği gibi, bu sıralara dönüp katilsiniz ve hesap vereceksiniz diyenler aynaya bakarsa katili görecekler. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bugün PKK'ya karşı durmadan Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia etmek en büyük yalandır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü bu ülkede istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz, tarihî olayları tersinden okutmaya çalışabilirsiniz ama gerçek asla değişmez.

Bu ülkede Kürtlerin katili PKK terör örgütüdür ve PKK terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan, şehirlere indirmeye çalışan ve arabalarının bagajlarında roketatar taşımaya çalışan, sıkıştırıldıkları yerden kurtulmak için koridor açmaya çalışan siyasetçilerdir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, bugün hangi Kürt'ü ne için öldürdüğünü bilmeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Otuz yılda 7 bini aşan sivil Kürt ölümü var.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Cizre'deki 150 Kürt'ü kim öldürdü, onu söyle.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Katili PKK.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Hatta bir adım ileri gider, PKK'nın içinde biraz vicdana gelip de, vicdan sahibi olup da "Ya, biz Kürt hakları adına mücadele ediyoruz ama neden Kürtleri öldürüyoruz, niye bir evi basıyoruz? Hadi korucuyu öldürdük, onun eşinin ne suçu var, kundaktaki bebeğinin ne suçu var, çocuklarının ne suçu var? Bu eylemlerimize yeniden bir göz atalım." diye itiraz edenlerin, siz onların isimlerini bilirsiniz, siz Semir'i de bilirsiniz, siz Evin'i de bilirsiniz, siz Soreş'i da bilirsiniz, siz Murat Bayraklı'yı da bilirsiniz, siz Zülfü Gök'ü de bilirsiniz, siz Enver Ata'yı da bilirsiniz, Cemile Kaytan'ı da bilirsiniz, daha nicelerini sizler bilirsiniz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) İçinde biraz vicdan kalmış olanların "Sivilleri niye öldürüyoruz." itirazını faşist bir anlayışla infaz edip susturan PKK terör örgütünün öldürdükleri Kürt değil mi? Birçok örnek verebiliriz.

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Madımak'ta yakılanları da biliriz!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Bırak Madımak'ı, bağlara gel bağlara, bağlara gel başkan, bağlara. 2006'da Başbağlar'da otobüs durağının yanına çocuklar çocukluklarını yaşasın diye yapılan parkta oynayan çocukların yanında bomba patlatıp altı aylık çocukları, 2 yaşındaki çocukları, 4 yaşındaki çocukları katledenleri masum göstermeye çalışmayın.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sivas'ı anlatın Sivas'ı! Sivas katliamındaki avukatlığınızı anlatın! Madımak'ı anlatın, Madımak'ı!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sen katliamcıları savunmakta mahirsin! Katliamın avukatlığından mahirsin sen! Sivas katliamının avukatlığını yapansın!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Madımak da bu ülkenin acılarındandır, Başbağlar da bu ülkenin acılarındandır. Elbette bu acıların hepsiyle yüzleşmeliyiz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Madımak Madımak, oraya gel, Madımak'ı anlat!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, elinizde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsünüz. Sizin yüreğinizde nefret var, kin var, elinizde de silah var, o yüzden herkesi düşman görüyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Senin yüreğinde nefret var! Siz insan öldürüyorsunuz be! Yaralı öldürüyorsunuz, yaralı!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Sizin olmayan, ideolojinize sahip olmayan, ideolojinizi desteklemeyen bütün Kürtleri de hain görüyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Yaralı insan öldürecek kadar nefret sahibisiniz!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Siz Kürtlerin katilisiniz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Katliamı savunmaya alışmışsın! Katliamcıları iyi savunuyorsun!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sen katliamcıları savunmakta mahirsin!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, uzağa gitmeye gerek yok, daha bir yıl önce PKK ideolojisine sahip PYD'nin Rojava'da yaptıklarını unutmadık.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - İyi savunuyorsun, iyi!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Orada devrim çıkarmayın. Uygarlığın en temel değerlerinin orada nasıl yok edildiğini gördük. PYD'nin ideolojisine sahip olmayan Kürtlere nasıl ideolojik soykırım yaptıklarını gördük.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sen kendi bağlılığını anlat ya!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, evet, ben… Süre azalıyor, söylenecek çok şey var.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Ama bir soru sormak istiyorum: Siz hangi Kürtler için hangi Kürtleri öldürüyorsunuz? Bu sorunun cevabını da sizden bekliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Sen hangi hükûmetin ne yaptığını…

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Sen diri diri yaktın, yaktın! Diri diri yaktın vicdansızca ayıptır ya!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ya ayıp ayıp, 150 cenaze morglarda be! Utan, utan! Cenazeleri bile yaktınız, cenazeleri. Utan!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Diri diri yaktınız insanları.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu millet sizi demokratik siyaset yapsın diye bu Meclise gönderdi.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Senden mi müsaade alacağız.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Sizi, teröristleri kaçırmak için koridor açsın diye değil (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler)

AHMET YILDIRIM (Muş) - Madımak'ta yapılanlar…

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Sizi, araçlarında teröristlere silah taşısın diye değil, sizi, bu ülkenin 29 masumunu katletmiş canilerin tabutuna omuz versin diye değil (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz katlediyorsunuz, katlediyor.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Siz diri diri yakıyorsunuz, yakıyor.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Haklarını savunsun, kendisine faşist baskı uygulayan PKK'ya karşı da bizi savunsun diye buraya gönderdi. Hani bir zamanlar, "Bize demokratik siyaset hakkı tanınmıyor, o yüzden dağlardayız." diyordunuz. Hadi bugün demokratik hak sahibisiniz.

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Masumların, mazlumların avukatları olarak da gurur duyuyoruz.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Mecliste yokken öldürdünüz, 80 kişiyle Meclise geldiniz yine öldürmeye devam ediyorsunuz, yine öldürmeye.

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Siz de canilerin, kaçakların avukatı olarak gurur duyun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Çünkü, içinizde öğretilmiş bir nefret, içinizde bir kin var ve bunu bu ülkenin çocuklarına aktarmak istiyorsunuz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Ya kimsenin senin terbiyene ihtiyacı yok.

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Zalime karşı, zalimin zulmüne karşı, öfkemiz var. Zalime karşı, zalimin zulmüne karşı…

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Ama bu öğretilmiş nefretlerinizi çocuklarımıza aktarılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Biz asla Cizre'nin, Silopi'nin, Nusaybin'in, İdil'in, Silvan'ın Kürt çocukları üzerinden…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - O çocukları ağzına alma ya, alma o çocukları ağzına

ZEYİD ASLAN (Devamla) - …60'lardan 70'lerden kalmış, o halk devrimi idealini gerçekleştirmeniz için ortaya koyduğunuz anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - O çocukları öldürdünüz. O çocukları öldürdünüz, hesabını da vereceksiniz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - O çocukları öldürdünüz.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Buradan şunu söylemek istiyorum, değerli arkadaşlar…

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Zalimin zulmü varsa mazlumun ahı vardır. Bir gün o ah… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ZEYİD ASLAN (Devamla) - …yıllarca içinde biriktirdiği Mao'cu devrim heveslerini Kürt gençleri üzerinden tatmin etmeye…

ZEYİD ASLAN (Devamla) - …kalkan ideolojik… (HDP ve AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Allah birdir…

BAŞKAN - Sayın Baydemir…

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - …zalimden hesap soracaktır. (HDP ve AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Sayın Başkan, uyarsana, niye uyarmıyorsun? İzin verme, uyar. Niye uyarmıyorsun? Uyarsana.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ne bağırıyorsun! Sabahtan beri bağırıyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Aslan, ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Bu Sayın Baydemir'i kendi işçileri yargıladı be! Kendi işçileri yargıladı. Seni kendi işçilerin yargıladı.

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Onu diyen...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Kes sesini!

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, özellikle burada altını çizerek bir şeyi daha ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Baydemir... Sayın Baydemir... Sayın Baluken... Sayın Baluken...

ZEYİD ASLAN (Devamla) - Kürt gençlerinin beyinlerini yemeye çalışan kart Maocu Dehhak'lara asla yol vermeyeceğiz.

Ve burada şunu ifade ediyorum: Uydusu Kandil olanlar bilsin ki...

OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Bizim uydumuz halktır.

ZEYİD ASLAN (Devamla) - ...dün Kürtlere karşı baskının ve zulmün kalesi olan Ninova'yı Kawa'nın çocukları nasıl yaktıysa biz de bugün Kawa'nın çocuklarıyla beraber Kandil'i yakacağız, başınıza geçireceğiz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar)