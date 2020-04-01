Zeydan Karalar: Adana’da bin yataklı sahra hastanesi için çalışmalar başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bin yataklı sahra hastanesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Adana'da vaka sayısının yüksek olmadığını vurgulayan Karalar, "Tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Olası vaka artışına hazırlanalım diye bir sahra hastanesi düşündük" dedi.
Duyuruyu çalışmaları devam eden hastanede yapan Karalar, “Koronavirüs giderek yayılıyor. Aslında Adana olarak bütün kurumlar, kuruluşlar, STK'lar, özel, kamu, müthiş bir diyalogla, birlikte mücadele ediyorlar. Halkımız da çok duyarlı. Bizim ikazlarımıza çok dikkat ediyor, uyuyorlar” dedi.
Karalar, “Dolayısıyla Adana'da vaka sayısı çok çok yüksek olmadı. Ama tabi ki tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Olası vaka artışına hazırlanalım diye biz bir sahra hastanesi düşündük. Ve bugün çalışmalara başladık. Yaklaşık bin yataklı hastane olabilir burası” dedi.
Adana'daki hastanelerde Covid-19 hastaları için ayrılan bin yatağın boş olduğunu belirten Karalar, “Bu bini geçtiği zaman, böyle bir yere ihtiyaç olacak. Şimdiden onu hazır hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.