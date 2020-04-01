Zeydan Karalar: Adana’da bin yataklı sahra hastanesi için çalışmalar başladı

Karalar, “Dolayısıyla Adana'da vaka sayısı çok çok yüksek olmadı. Ama tabi ki tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Olası vaka artışına hazırlanalım diye biz bir sahra hastanesi düşündük. Ve bugün çalışmalara başladık. Yaklaşık bin yataklı hastane olabilir burası” dedi.

Adana'daki hastanelerde Covid-19 hastaları için ayrılan bin yatağın boş olduğunu belirten Karalar, “Bu bini geçtiği zaman, böyle bir yere ihtiyaç olacak. Şimdiden onu hazır hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.