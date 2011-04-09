-ZEYBEK'TEN İTTİFAK DAVETİ ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Partisi ve bütün milli duruş sahibi partileri DP çatısı altında ittifaka davet ediyorum'' dedi. Zeybek, parti genel merkezinde il başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, siyaseti millet ve halk için yaptıklarını söyledi. Zeybek, bu anlamda kendilerinin hiçbir ön şartı olmadan MHP'nin çatısı altında ittifaka hazır olduklarını belirttiklerini, ancak bugüne kadar bu çağrıya olumlu yanıt alamadıklarını belirtti. Şu an itibariyle MHP ile ittifak defterinin kapandığını ifade eden Zeybek, ancak ülke menfaati için son ana kadar MHP'den gelecek olumlu yanıta da 'hayır' demeyeceklerini yineledi. Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerle yapılacak bir ittifakla da sonuç alınabileceğini ifade eden Zeybek, bu ittifakın mutlaka DP çatısı altında olması gerektiğine vurgu yaparak, "Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Partisi ve bütün milli duruş sahibi partileri DP çatısı altında ittifaka davet ediyorum. Bu milli bir görevdir. Bu görev yapılmalıdır. Bu bir tarihi çağrıdır. Bir gün tarihte bugün yazılacaktır ve önemli bir gün olacaktır" ifadelerini kullandı. -''SON ANA KADAR BEKLEYECEĞİZ''- Namık Kemal Zeybek, bu çağrılarının karşılık bulacağını umut ederek, son ana kadar bekleyeceklerini söyledi. Zeybek, 'Demokratik Birliktelik' çağrısı adıyla, bazı partilerle seçim ittifakı görüşmelerinde bulunan DSP'yi de DP çatısı altında ittifaka davet etti. DP Genel Başkanı Zeybek, Saadet Partisi ile ittifakta çatı konusu çözüldüğü anda her şeyin hazır olduğunu ifade ederek, "Ki bu çatı konusu da bu gece çözülmeli. Çünkü listelerin nasıl olacağının son şeklini Genel İdare Kurulu verecektir. Bir yeni gelişme olursa, yeniden toplantıya çağırır, gece toplanırız, sabah toplanırız yine yetiştiririz" diye konuştu. -SAVCI ÖZ'ÜN AKRABASI DP'DEN ADAY- Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün amcasının oğlu olan Yusuf Öz DP'den milletvekili aday adayı oldu. Yusuf Öz, Bursa'dan milletvekili adaylığı için dosyasını verdi. Öz yaptığı açıklamada, Adalet Partisi geleneğinden gelen biri olduğunu ifade ederek, DP'de siyaset yaparak, halka hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.