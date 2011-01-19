-ZEYBEK'İN HEDEFİ TEK BAŞINA İKTİDAR ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu, Türkiye'nin hasretle beklediği partinin yeniden doğduğunu iddia ederek, partisini de ''Barajlar kralı partisi'' olarak tanımladı. Zeybek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlenirdi. Partililer tarafından bahçede karşılanan Zeybek, daha sonra davulcunun tokmağını alarak bir süre davul çaldı. Basın toplantısına ''Besmele çekerek'' başlayan Zeybek, ''Hedefimiz tek başına iktidardır. Hasretle beklenen parti şimdi doğuyor, yeniden doğuştur bu'' dedi. Zeybek, koalisyon kurmak gerekirse bunu da değerlendirebileceklerini, seçim barajından korkmadıklarını vurguladı ve ''Biz barajlar kralının partisindeyiz, hangi barajlardan bahsediyorsunuz. Bu ülkede baraj namına ne yapılmışsa bunu Süleyman Demirel yapmıştır ve biz onun partisindeyiz'' diye konuştu. ''Diyanet İşleri Başkanını, din adamları ve din alimlerinin toplanarak seçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu teklif edeceğiz'' diyen Zeybek, özerk bir Diyanet İşleri Başkanlığından yana olduklarını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ırkçılık yaptığını'' ileri süren Zeybek, bir dönem İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Türk olmadığının söylendiği ve şairin buna üzüldüğünü hatırlatarak, ''Akif'in aslı Arnavut'tur ama 'Ben ki Arnavut'um diyor başka bir şey söyleyemem işte perişan yurdum' diyor'' dedi ve Başbakan'ın da ırkçıların yolunu izleyerek Akif'e Arnavut dediğini söyledi. Zeybek, ırkçılığı reddeden Akif'e ''Arnavut'' demenin ırkçılık olacağını ileri sürdü. Zeybek, şöyle konuştu: ''Ben, Başbakanımızın, kitapçılarda çok miktarda bulunan, telif hakkı olmadığı için de herkesin istediği gibi basıp sattığı 'Safahat' kitabını alıp orada Akif'in 'Ordu'nun Duası' adlı şiirini okumasını diliyorum. Sayın Başbakan bu işler ince işlerdir, bu işler bilim işleridir, bu işler kulaktan dolma bilgilerle olmaz, okumakla olur, 3 bin 997 kitabı okuduğu için, ders kitabı gibi okuduğu için böylesine büyük işler yaptı. Dolayısıyla onu okuduğu zaman şunu göreceksin. Evet Akif'in babasının kökeni Arnavut'tur ama Akif aynı zamanda şunu söylemiştir, 'Türk oğluyuz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman.' Sen Türk olmak hakkını Akif'e nasıl çok görürsün, bir Başbakan nasıl olur da fırsat düştükçe 'Türkiye'de şunlar var, şunlar var, Türkler var' der. Yani Türk olmak hakkını Türkiye'de ana dili Türkçeden başka olanlara sen nasıl çok görürsün. Nasıl olur da kendi ağzınla ülkeyi bölmeye kalkarsın. Bölücülük başka nasıl olur?'' -''BAŞBAKAN'IN GÜNDEMİNDE NE VAR? ISLIKLI PROTESTO''- Zeybek, vatandaşla hükümetin gündeminin farklı olduğunu, Başbakan'ın gündeminde bir stadyum açılışında kendisine yapılan ıslıklı protestonun olduğunu ifade ederek, ''Başbakan'ı ıslıkla kınamışlar. Türkiye'nin birinci meselesi olmuş. Siyasetçi her zaman alkış almaz. Siyasetçi bu işlere alışmalı ve tahammül etmeyi de öğrenmelidir'' dedi. Zeybek, şöyle devam etti: ''Başbakan diyor ki; 'Bu stadyumun yapılmasında bir tek Allah kuruşu yok.' Kimin kuruşu var? Tayyip Bey kuruşu var. Demek ki, kuruşlar ikiye ayrılıyor, bir kısmını Allah yaratıyor, bir kısmını Tayyip Bey yaratıyor. O zaman ben diyeceğim ki, Sayın Başbakan şu dini bilgileri de yeniden öğrenin. Bu işe İslam inancında şirk derler. Ama sizin Müslüman olduğunuzu ve müşrik olmadığınızı biliyorum. Siz de lütfen bunu bilin ve bu tür sözler söylemeyin. İmam Hatip mezunu bir Başbakan nasıl söyler böyle bir sözü...'' -''DEMOKRAT PARTİ ÇİZGİSİNDEN HİÇ AYRILMADIM''- Zeybek, çok sık parti değiştirdiğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, ''Ben Demokrat Parti çizgisinden hiç ayrılmadım'' dedi. Zeybek, adaylığı konusunda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eski Başbakan Tansu Çiller ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, Demirel ile sürekli görüştüğünü ve kendisini arayarak kutladığını belirtirken, Çiller'in de arayarak ''Hak yerini buldu ve iş ehline verildi'' dediğini kaydetti. Namık Kemal Zeybek, Mesut Yılmaz'ın partiden istifa ettiğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken bundan haberinin olmadığını söyledi.