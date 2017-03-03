T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Zeybekçi’nin Frechen’daki etkinliği de iptal edildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Frechen kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.

03 Mart 2017 22:22

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Köln'ün Porz semtinde katılması planlanan referandum etkinliğine izin verilmemesinin ardından Köln yakınlarındaki Frechen kentine alınan etkinlik de iptal edildi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ren Erft Bölgesi polis yetkilileri tarafından yapılan yazılan açıklamada, 5 Mart Pazar akşamı yapılması planlanan etkinlik için ayarlanan Golden Palast adlı salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği belirtildi. Bu nedenle Golden Palast'ı işleten kişinin salonu kiralamaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, etkinliğin iptal edilmesinin ardından başka bir etkinlik düzenlenmesinin beklenmediği ifade edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılması planlanan etkinlik, kapasite sorunu ve güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edilmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek'in katılımıyla Köln'ün Porz semtinde belediye binasına bağlı bir salonda düzenlenmesi planlanan etkinliğe de Köln Büyükşehir Belediyesi'nden izin çıkmamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti FrechenBakanı Nihat Zeybekçi Köln PorzKölnFrechenRen Vestfalya Eyaleti Ren Erft BölgesiMart PazarGolden PalastBakanı Bekir Bozdağ PerşembeGaggenauBakanı Nihat Zeybek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24