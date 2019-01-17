Zeybekçi'den Karşıyaka Stadı çıkışı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA\'nın yıllardır beklediği yeni stat konusunda katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Eski Ekonomi Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, \"Kaf-Kaf stadına kavuşacak\" dedi.

Karşıyaka İlçe Stadı\'nın yerine yapılması planlanıp ihalesi daha önce açılan davalar nedeniyle 2 kez iptal edilen, 3 yıldır temel aşamasında kalan statla ilgili geçen ay İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesinin alındığını hatırlatan Nihat Zeybekçi, \"Maalesef mahkemenin durdurmuş olduğu bir süreç vardı. İmar Barışı\'ndan yararlandırdık. Bir iki eksiği vardı, onları da tamamladık. Tekrar ihalesinin yapılmasını sağlayacağız. Alsancak ve Göztepe Stadı hızla devam ediyor. Göztepe Stadı\'nı gördüm, gayet güzel gidiyor. Kaf-Kaf da stadına kavuşacak\" diye konuştu.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetiminde de yer alan AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç, Karşıyaka Stadı\'nın son durumunu değerlendirirken Karşıyaka\'nın stat inşaatının gecikmesinden dolayı çok mağdur olduğunu söyledi. Ayda Maç, \"Şimdiye kadar çoktan bitmeliydi. Bu stat kulübümüzün hakkıdır ve geleceğidir. Yönetiminde yer aldığım İZVAK ve kulüp koordinasyonu ile uzun süredir uğraş verdiğimiz süreç çözüme yaklaştı. Kalan işler için en kısa sürede inşaat ruhsatı almayı hedefliyoruz. Net söylüyorum, Karşıyamız stadına kavuşacak\" ifadelerini kullandı.

İZVAK adına Başkan Ali Erten ise stadın inşaat süreciyle ilgili, \"Diğer stat inşaatları ilerlerken, ilk günden beri büyük emek verdiğimiz Karşıyaka Stadı\'nın beklemesi, sadece Karşıyaka\'da değil tüm İzmir\'de büyük üzüntü kaynağı oldu. Gecikmeden kaynaklı olarak Karşıyaka Spor Kulübü\'nün hem maddi, hem sportif büyük kayıpları oluştu. Bunun artık son bulması, Karşıyaka\'yı seven herkesin ortak kaygısı olmalı. Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi ile tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Sürecin ilerlemesine yardımcı olan, destek olan başta Sayın Nihat Zeybekçi olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz\" açıklamasını yaptı.

SELÇUK YAŞAR 94 YAŞINDA

KARŞIYAKA\'nın 60 yıldır büyük destekçisi olan Onursal Başkan Selçuk Yaşar, 94. doğum gününü kutladı. Karşıyaka camiasının, \"Selçuk Baba\" olarak andığı Yaşar\'ın doğum günü nedeniyle yönetim de kutlama mesajı yayınladı. Karşıyaka yönetiminin mesajında, \"Yeşil-kırmızılı armamızın en büyük sevdalılarından, kulübümüze paha biçilemez katkılarda bulunmuş ve bulunmaya devam eden Sayın Selçuk Yaşar\'ın doğum gününü en içten dileklerimiz ile kutluyoruz\" ifadeleri yer aldı.