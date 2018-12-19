Zeybekci'den 'Karşıyaka Stadı' açıklaması: Tamamlanan kısımları tescil edildi

İZMİR, (DHA) - AK Parti\'nin yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, inşaatına 2015 yılında başlanan, açılan davalar nedeniyle çalışmaları tamamlanamayan Karşıyaka Stadı ile ilgili açıklama yaptı. Zeybekci, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı\'mız, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı\'nın da takibi ile \'İmar Barışı\' kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na müracaat etti. Bunun sonucunda da yapı kayıt belgesi alınarak, inşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları tescil edildi\" dedi.

AK Parti\'nin 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, \'Dünya Karşıyakalılar Günü\' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Zeybekci, burada, yapımına başlanan; ancak açılan davalar nedeniyle tamamlanmayan Karşıyaka Stadı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar 16 milyon liralık harcamanın yapıldığı stada ilişkin Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nca \'İmar Barışı\' kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na müracaat edilerek, yapı kayıt belgesi aldığını belirtti. İnşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımlarının da tescil edildiğini kaydeden Zeybekci, Karşıyaka Stadı\'nın yapımına devam edilmesi için yasal engellerin de ortadan kalkması açısından önemli aşamaya gelindiğini aktardı. Zeybekci, \"Bütün Karşıyakalıların dört gözle beklediği, Karşıyaka Spor Kulübü\'müzün geleceğine imza atacak bu stat tamamlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın\" diye konuştu.

\'BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANDIĞIMDA TAMAMLAYACAĞIZ\'

İzmir\'deki Göztepe ve Alsancak statlarının inşaatlarına hızla devam edildiğini de vurgulayan Zeybekci, \"İlk ihalesi 2014 yılının Ocak ayında yapılan ve 2015 yılında inşaatı başlayan Karşıyaka Stadı\'nda devletimiz bugüne kadar 16 milyon TL\'ye yakın harcama yaptı. İnşaatların temel ve subasmanları tamamlandı. Ancak iki kez ihale edilmesine rağmen itiraz ve davalar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı\" dedi.

Karşıyaka Stadı inşaatının 3 yıldır beklendiğini, çalışmalara başlanması için yeniden ihaleye çıkılacağını belirten Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nı kazandığında, görev süresi içinde, inşaatına kalınan yerden devam edilerek, stadın tamamlanacağını söyledi.

Nihat Zeybekci, ayrıca ilerleyen günlerde Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile bir araya geleceğini de belirterek, kulübün diğer sorunlarının çözümü için de çalışacaklarını vurguladı.

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